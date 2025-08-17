$41.450.00
Сикорский: Трамп дал Путину шанс выйти из этой преступной войны, но пока результата нет

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал переговоры Трампа и Путина, заявив, что США дают России шанс выйти из войны. Польша не будет отправлять войска в Украину, но будет оказывать ей конкретную помощь.

Сикорский: Трамп дал Путину шанс выйти из этой преступной войны, но пока результата нет

В дипломатии всегда нужно давать своему оппоненту то, что американцы называют отступлением - шанс "сойти с его пути", и за это иногда приходится платить. Об этом, комментируя переговоры на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, сказал министр иностранных дел, вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский, сообщает УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

По словам политика, "лесть или улыбка ничего не стоят".

Но в то же время профессиональные команды должны работать над тем, чтобы превратить намерения лидеров в письменные соглашения. А этого у нас пока нет

- сказал Сикорский.

Он также указал, что "интерпретирует" встречу Трампа с Путиным как "тот факт, что президент Соединенных Штатов говорит Путину: "Я даю вам шанс выйти из этой преступной войны, сохраняя при этом лицо, воспользуйтесь этой возможностью".

Сикорский также объявил, что Польша примет участие в воскресной встрече "Коалиции желающих".

Мы являемся частью этой коалиции, хотя и не намерены направлять войска в Украину

- уточнил глава МИД Польши.

Он добавил, что Варшава и в дальнейшем будет придерживаться принципа "Ничего об Украине без Украины". При этом Киев "может рассчитывать на определенные вещи от нас – конкретные виды вооружения, конкретную финансовую помощь, путь к выполнению условий и вступлению в Европейский Союз".

Напомним

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что к заявлениям Путина следует относиться с большой осторожностью, и призвал Запад к сохранению единства. По его словам, любые решения по Украине должны приниматься только при ее непосредственном участии.

Польша готовит новые пакеты военной помощи для Украины - Сикорский01.08.25, 23:30 • 4105 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Европейский Союз
Варшава
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Польша