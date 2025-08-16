$41.450.00
До слів путіна слід ставитися з надзвичайною обережністю: Варшава відреагувала на зустріч презедентів США та рф

Київ • УНН

 • 2888 перегляди

Польща наголошує на необхідності обережного ставлення до слів путіна та закликає до єдності Заходу. Всі домовленості щодо України мають ухвалюватися за її участю.

До слів путіна слід ставитися з надзвичайною обережністю: Варшава відреагувала на зустріч презедентів США та рф

Польща заявила, що до заяв путіна слід ставитися з великою обережністю, та закликає Захід до збереження єдності. Будь-які рішення щодо України мають ухвалюватися лише за її безпосередньої участі. Про це пише УНН.

По-перше, ми визнаємо, що в наших інтересах, щоб війна закінчилася на максимально справедливих умовах, прийнятних для обох сторін

- сказав президент Польщі Кароль Навроцький.

Він дав оцінку російській політиці та самому володимиру путіну. Інші голоси також наголосили, що до слів путіна слід ставитися з надзвичайною обережністю. путін неодноразово говорив речі, які згодом виявилися суперечливими дійсності та його діям.

Президент Польщі, усвідомлюючи історичний контекст, вважає - і це також було чітко сказано - що всі домовленості щодо України мають ухвалюватися за участю України.

Нічого про нас без нас: нічого про Центральну Європу без Центральної Європи, нічого про Україну без України. Ми сподіваємося, що американо-українські переговори пройдуть у доброзичливій атмосфері. У цьому питанні ми підтримували контакт із урядовою стороною. У настільки важливій справі зрозуміло, що люди, які мають експертні знання та реальні владні повноваження, повинні підтримувати зв’язок між собою. Ми обмінюємося інформацією, незалежно від того, хто фізично присутній на зустрічі.

- додав Навроцький.

Всвою чергу польський прем’єр Дональд Туск заявив, що гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу

Сьогодні ще очевидніше, що росія поважає лише сильних, а путін вкотре довів себе як хитрий та безжальний гравець. Тому збереження єдності всього Заходу має вирішальне значення

- сказав він.

Нагадаємо

Європейські лідери коментують результати саміту Трампа та путіна на Алясці, закликаючи до продовження тиску на москву та підтримки України. Вони підкреслюють необхідність надійних гарантій безпеки для України та Європи.

Ольга Розгон

