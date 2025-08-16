До слів путіна слід ставитися з надзвичайною обережністю: Варшава відреагувала на зустріч презедентів США та рф

Польща заявила, що до заяв путіна слід ставитися з великою обережністю, та закликає Захід до збереження єдності. Будь-які рішення щодо України мають ухвалюватися лише за її безпосередньої участі. Про це пише УНН.

Він дав оцінку російській політиці та самому володимиру путіну. Інші голоси також наголосили, що до слів путіна слід ставитися з надзвичайною обережністю. путін неодноразово говорив речі, які згодом виявилися суперечливими дійсності та його діям.

Президент Польщі, усвідомлюючи історичний контекст, вважає - і це також було чітко сказано - що всі домовленості щодо України мають ухвалюватися за участю України.

Нічого про нас без нас: нічого про Центральну Європу без Центральної Європи, нічого про Україну без України. Ми сподіваємося, що американо-українські переговори пройдуть у доброзичливій атмосфері. У цьому питанні ми підтримували контакт із урядовою стороною. У настільки важливій справі зрозуміло, що люди, які мають експертні знання та реальні владні повноваження, повинні підтримувати зв’язок між собою. Ми обмінюємося інформацією, незалежно від того, хто фізично присутній на зустрічі.