К словам путина следует относиться с чрезвычайной осторожностью: Варшава отреагировала на встречу президентов США и рф

Польша заявила, что к заявлениям путина следует относиться с большой осторожностью, и призывает Запад к сохранению единства. Любые решения по Украине должны приниматься только при ее непосредственном участии. Об этом пишет УНН.

Во-первых, мы признаем, что в наших интересах, чтобы война закончилась на максимально справедливых условиях, приемлемых для обеих сторон - сказал президент Польши Кароль Навроцкий.

Он дал оценку российской политике и самому владимиру путину. Другие голоса также подчеркнули, что к словам путина следует относиться с чрезвычайной осторожностью. путин неоднократно говорил вещи, которые впоследствии оказывались противоречивыми действительности и его действиям.

Президент Польши, осознавая исторический контекст, считает - и это также было четко сказано - что все договоренности по Украине должны приниматься при участии Украины.

Ничего о нас без нас: ничего о Центральной Европе без Центральной Европы, ничего об Украине без Украины. Мы надеемся, что американо-украинские переговоры пройдут в доброжелательной атмосфере. В этом вопросе мы поддерживали контакт с правительственной стороной. В столь важном деле понятно, что люди, имеющие экспертные знания и реальные властные полномочия, должны поддерживать связь между собой. Мы обмениваемся информацией, независимо от того, кто физически присутствует на встрече. - добавил Навроцкий.

В свою очередь польский премьер Дональд Туск заявил, что игра за будущее Украины, безопасность Польши и всей Европы вступила в решающую фазу

Сегодня еще очевиднее, что россия уважает только сильных, а путин в очередной раз доказал себя как хитрый и безжалостный игрок. Поэтому сохранение единства всего Запада имеет решающее значение - сказал он.

Напомним

Европейские лидеры комментируют результаты саммита Трампа и путина на Аляске, призывая к продолжению давления на москву и поддержки Украины. Они подчеркивают необходимость надежных гарантий безопасности для Украины и Европы.