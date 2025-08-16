$41.450.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

© 2007 — 2025

Європейські лідери продовжують реагувати на саміт Трампа і путіна, який пройшов на Алясці

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Європейські лідери коментують результати саміту Трампа та путіна на Алясці, закликаючи до продовження тиску на москву та підтримки України. Вони підкреслюють необхідність надійних гарантій безпеки для України та Європи.

Європейські лідери продовжують реагувати на саміт Трампа і путіна, який пройшов на Алясці

Європейські політики коментують підсумки саміту президента США Дональда Трампа та очільника рф володимира путіна на Алясці, закликаючи до продовження тиску на москву та подальшої підтримки України. Про це повідомляє УНН.

Дякую Дональду трампу за оновлення щодо переговорів на Алясці. ЄС тісно співпрацює з Володимиром Зеленським та Сполученими Штатами для досягнення справедливого та тривалого миру

- написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Вона також підкреслила на надзвичайно важливих надійних гарантій безпеки, що захищають життєво важливі інтереси України та Європи.

У свою чергу президент Європейської ради Антоніу Кошта також привітав дипломатичні зусилля Дональда Трампа у соц мережі Х, він підкреслив, що вбивства мають припинитися.

Ми вітаємо дипломатичні зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення агресії росії проти України. Вбивства мають припинитися. Європейський Союз продовжуватиме співпрацювати з Володимиром Зеленськи та США для досягнення справедливого та міцного миру

- йдеться у повідомленні.

Президент Фінляндії Александер Стубб написав у X: "Дякую Трампу за брифінг щодо ваших обговорень на Алясці. Надійні та переконливі гарантії безпеки для України є ключовим елементом сталого миру".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у своїй заяві зазначила: "Нарешті з’явився проблиск надії на початок обговорення миру в Україні. Італія робить свій внесок разом із західними союзниками".

А тим часом міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив у Осло, що президент росії володимир путін знову озвучив відомі аргументи, зокрема наголосив на так званих "корінних причинах" війни, що фактично є виправданням незаконного вторгнення в Україну. "Наша позиція чітка: ми повинні продовжувати тиск на росію і навіть посилювати його, щоб вона чітко усвідомила - за агресію доведеться платити", — цитує його Reuters.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксенвважає, що після самміта Трампа-путіна вважає ситуацію "невизначеною", що російські бомбардировки ввечері доводять, що росія "не хоче миру".

Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни росії та досягнення справедливого та тривалого миру. Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

- написав Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила в суботу, що росія не має наміру завершувати свою війну проти України "в найближчому часі", однак, за її словами, саме США "мають силу змусити росію серйозно сісти за стіл переговорів".

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про координаційну зустріч щодо України. Обговорюватимуться гарантії безпеки, які супроводжуватимуть тривалий мир.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
