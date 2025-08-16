"Коаліція охочих" скоро проведене нове засідання - Макрон

"Коаліція охочих" невдовзі збереться на нове засідання, у межах якого партнери України обговорять гарантії безпеки, повідомив за підсумками переговорів з лідерами України, США, Європи президент Франції Еммануель Макрон у суботу у X, пише УНН.

Деталі

Макрон повідомив про "координаційну зустріч сьогодні вранці з президентом Трампом, президентом Зеленським та моїми європейськими партнерами після зустрічі між президентом Трампом та президентом путіним на Алясці". "Після завершення цієї зустрічі ми продовжили наші обговорення з моїми європейськими колегами", - зазначив Макрон.

За підсумками він повідомив про те, що сторони погоджуються з такими заявами:

що "вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на росію, поки триває її агресивна війна, і доки не буде встановлено міцний та тривалий мир, що поважає права України";

що "будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому стосунку я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок".

Ми працюватимемо над цим з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми знову скоро зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу - повідомив Макрон.

"Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції росії не виконувати власні зобов'язання", - наголосив президент Франції.

З його слів, союзники продовжуватимуть "тісно співпрацювати з президентом США та президентом Зеленським, щоб захищати наші інтереси в дусі єдності та відповідальності".

"Франція залишається твердо на боці України", - підсумував Макрон.

Нагадаємо

Лідери Європи зробили заяву, у якій вказали, що "чітко розуміють, що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність". "Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль", - ідеться у заяві.