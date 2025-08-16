"Коаліція охочих" скоро проведене нове засідання - Макрон

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
10:46 • 5624 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 11855 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 16859 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 29088 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 155278 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 159683 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 116239 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 106614 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 92654 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 130392 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.1м/с
33%
750мм
Популярнi новини
Трамп після зустрічі з путіним: "Тепер все залежить від Зеленського"16 серпня, 01:33 • 86334 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 18750 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 32934 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 32862 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47 • 22932 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 249449 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 216414 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 222412 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 234790 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 316977 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 12369 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 18764 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 69282 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 139786 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 219199 перегляди
Актуальне
Fox News
Безпілотний літальний апарат
The Times
The New York Times
Financial Times

"Коаліція охочих" скоро проведене нове засідання - Макрон

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про координаційну зустріч щодо України. Обговорюватимуться гарантії безпеки, які супроводжуватимуть тривалий мир.

"Коаліція охочих" скоро проведене нове засідання - Макрон

"Коаліція охочих" невдовзі збереться на нове засідання, у межах якого партнери України обговорять гарантії безпеки, повідомив за підсумками переговорів з лідерами України, США, Європи президент Франції Еммануель Макрон у суботу у X, пише УНН.

Деталі

Макрон повідомив про "координаційну зустріч сьогодні вранці з президентом Трампом, президентом Зеленським та моїми європейськими партнерами після зустрічі між президентом Трампом та президентом путіним на Алясці". "Після завершення цієї зустрічі ми продовжили наші обговорення з моїми європейськими колегами", - зазначив Макрон.

За підсумками він повідомив про те, що сторони погоджуються з такими заявами:

  • що "вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на росію, поки триває її агресивна війна, і доки не буде встановлено міцний та тривалий мир, що поважає права України";
    • що "будь-який тривалий мир має супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У цьому стосунку я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок".

      Ми працюватимемо над цим з ними та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми знову скоро зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу

      - повідомив Макрон.

      "Також важливо буде винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції росії не виконувати власні зобов'язання", - наголосив президент Франції.

      З його слів, союзники продовжуватимуть "тісно співпрацювати з президентом США та президентом Зеленським, щоб захищати наші інтереси в дусі єдності та відповідальності".

      "Франція залишається твердо на боці України", - підсумував Макрон.

      "Еквівалентні статті 5 НАТО": ЗМІ дізналися про обговорювані гарантії безпеки для України16.08.25, 14:12 • 1096 переглядiв

      Нагадаємо

      Лідери Європи зробили заяву, у якій вказали, що "чітко розуміють, що Україна повинна мати залізобетонні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність". "Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль", - ідеться у заяві.

      Юлія Шрамко

      ПолітикаНовини Світу
      Володимир Путін
      X Corp.
      Аляска
      Дональд Трамп
      Європейський Союз
      Емманюель Макрон
      Франція
      Володимир Зеленський
      Сполучені Штати Америки
      Україна