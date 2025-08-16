«Коаліція желающих» скоро проведет новое заседание – Макрон

"Коалиция желающих" вскоре соберется на новое заседание, в рамках которого партнеры Украины обсудят гарантии безопасности, сообщил по итогам переговоров с лидерами Украины, США, Европы президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в X, пишет УНН.

Детали

Макрон сообщил о "координационной встрече сегодня утром с президентом Трампом, президентом Зеленским и моими европейскими партнерами после встречи между президентом Трампом и президентом Путиным на Аляске". "После завершения этой встречи мы продолжили наши обсуждения с моими европейскими коллегами", - отметил Макрон.

По итогам он сообщил о том, что стороны соглашаются со следующими заявлениями:

что "крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война, и пока не будет установлен прочный и длительный мир, уважающий права Украины";

что "любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность Соединенных Штатов внести свой вклад".

Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы снова скоро встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса - сообщил Макрон.

"Также важно будет извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства", - подчеркнул президент Франции.

По его словам, союзники будут продолжать "тесно сотрудничать с президентом США и президентом Зеленским, чтобы защищать наши интересы в духе единства и ответственности".

"Франция остается твердо на стороне Украины", - подытожил Макрон.

Лидеры Европы сделали заявление, в котором указали, что "четко понимают, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность". "Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - говорится в заявлении.