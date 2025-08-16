«Коаліція желающих» скоро проведет новое заседание – Макрон

$41.450.00
Эксклюзив
10:46 • 5346 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 11682 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 16720 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 28923 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 154886 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 159425 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 115993 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 106423 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 92462 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 130296 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"16 августа, 01:33 • 86008 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18427 просмотра
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"16 августа, 03:52 • 32605 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN06:49 • 32555 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина07:47 • 22703 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 249138 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 216125 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 222117 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 234519 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 316733 просмотра
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo07:05 • 12306 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 18620 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 139638 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 219054 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 158180 просмотра
«Коаліція желающих» скоро проведет новое заседание – Макрон

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о координационной встрече по Украине. Будут обсуждаться гарантии безопасности, которые будут сопровождать длительный мир.

«Коаліція желающих» скоро проведет новое заседание – Макрон

"Коалиция желающих" вскоре соберется на новое заседание, в рамках которого партнеры Украины обсудят гарантии безопасности, сообщил по итогам переговоров с лидерами Украины, США, Европы президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в X, пишет УНН.

Детали

Макрон сообщил о "координационной встрече сегодня утром с президентом Трампом, президентом Зеленским и моими европейскими партнерами после встречи между президентом Трампом и президентом Путиным на Аляске". "После завершения этой встречи мы продолжили наши обсуждения с моими европейскими коллегами", - отметил Макрон.

По итогам он сообщил о том, что стороны соглашаются со следующими заявлениями:

  • что "крайне важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война, и пока не будет установлен прочный и длительный мир, уважающий права Украины";
    • что "любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность Соединенных Штатов внести свой вклад".

      Мы будем работать над этим с ними и со всеми нашими партнерами в Коалиции желающих, с которыми мы снова скоро встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса

      - сообщил Макрон.

      "Также важно будет извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять собственные обязательства", - подчеркнул президент Франции.

      По его словам, союзники будут продолжать "тесно сотрудничать с президентом США и президентом Зеленским, чтобы защищать наши интересы в духе единства и ответственности".

      "Франция остается твердо на стороне Украины", - подытожил Макрон.

      "Эквивалентные статьи 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины16.08.25, 14:12 • 982 просмотра

      Напомним

      Лидеры Европы сделали заявление, в котором указали, что "четко понимают, что Украина должна иметь железобетонные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность". "Мы приветствуем заявление Президента Трампа о том, что США готовы предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - говорится в заявлении.

      Юлия Шрамко

