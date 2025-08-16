"Эквивалентные статьи 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины

Во время брифинга президента США Дональда Трампа для европейских лидеров после саммита с главой кремля Владимиром Путиным на Аляске обсуждались гарантии безопасности для Украины, не входящей в НАТО, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что эти гарантии будут эквивалентны статье 5, которая заключается в том, что если союзник по НАТО станет жертвой вооруженного нападения, каждый член альянса будет рассматривать это как вооруженное нападение на всех членов альянса.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как пишет Sky TG24, заявила, что обсуждение гарантий безопасности было сферой, где произошли "самые интересные события" во время саммита Трампа и Путина на Аляске.

Ключевым моментом остаются гарантии безопасности для предотвращения дальнейших российских вторжений, и это аспект, в отношении которого в Анкоридже были зафиксированы самые интересные события". Только надежные и достоверные гарантии в этом отношении могут предотвратить новые войны и агрессию. В этом отношении президент Трамп сегодня возродил идею Италии о гарантиях безопасности, вдохновленную статьей 5 НАТО - заявила Мелони.

По ее словам, "отправной точкой предложения является определение пункта о коллективной безопасности, который позволяет Украине пользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, готовых вмешаться в случае повторного нападения". "Европейские государства остаются едиными в поддержке Украины на этом этапе переговоров. Путь к миру нелегок, но важно, что он был пройден", - отметила Мелони.

Дополнение

В совместном заявлении, опубликованном ранее сегодня, европейские лидеры заявили: "Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО".

Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО