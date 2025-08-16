"Эквивалентные статьи 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины
Киев • УНН
На брифинге Трампа после саммита с Путиным обсуждались гарантии безопасности для Украины, не являющейся членом НАТО. Эти гарантии эквивалентны статье 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.
Во время брифинга президента США Дональда Трампа для европейских лидеров после саммита с главой кремля Владимиром Путиным на Аляске обсуждались гарантии безопасности для Украины, не входящей в НАТО, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что эти гарантии будут эквивалентны статье 5, которая заключается в том, что если союзник по НАТО станет жертвой вооруженного нападения, каждый член альянса будет рассматривать это как вооруженное нападение на всех членов альянса.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как пишет Sky TG24, заявила, что обсуждение гарантий безопасности было сферой, где произошли "самые интересные события" во время саммита Трампа и Путина на Аляске.
Ключевым моментом остаются гарантии безопасности для предотвращения дальнейших российских вторжений, и это аспект, в отношении которого в Анкоридже были зафиксированы самые интересные события". Только надежные и достоверные гарантии в этом отношении могут предотвратить новые войны и агрессию. В этом отношении президент Трамп сегодня возродил идею Италии о гарантиях безопасности, вдохновленную статьей 5 НАТО
По ее словам, "отправной точкой предложения является определение пункта о коллективной безопасности, который позволяет Украине пользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, готовых вмешаться в случае повторного нападения". "Европейские государства остаются едиными в поддержке Украины на этом этапе переговоров. Путь к миру нелегок, но важно, что он был пройден", - отметила Мелони.
Дополнение
В совместном заявлении, опубликованном ранее сегодня, европейские лидеры заявили: "Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО".
Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО16.08.25, 13:19 • 2868 просмотров