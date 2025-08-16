"Эквивалентные статьи 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины

$41.450.00
Эксклюзив
10:46 • 3182 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 10393 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 15518 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
07:28 • 27323 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с Путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 151274 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 157202 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 114045 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 104843 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 90918 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 129383 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путиным
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"
Тысячи иностранных наемников в рядах РФ не могут покинуть фронт после окончания контракта - проект "Хочу жить"
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 246345 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 219808 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 314717 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Вашингтон
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Фокс Ньюс
Беспилотный летательный аппарат
Таймс
The Economist
Truth Social

"Эквивалентные статьи 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 32 просмотра

На брифинге Трампа после саммита с Путиным обсуждались гарантии безопасности для Украины, не являющейся членом НАТО. Эти гарантии эквивалентны статье 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

"Эквивалентные статьи 5 НАТО": СМИ узнали об обсуждаемых гарантиях безопасности для Украины

Во время брифинга президента США Дональда Трампа для европейских лидеров после саммита с главой кремля Владимиром Путиным на Аляске обсуждались гарантии безопасности для Украины, не входящей в НАТО, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что эти гарантии будут эквивалентны статье 5, которая заключается в том, что если союзник по НАТО станет жертвой вооруженного нападения, каждый член альянса будет рассматривать это как вооруженное нападение на всех членов альянса.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, как пишет Sky TG24, заявила, что обсуждение гарантий безопасности было сферой, где произошли "самые интересные события" во время саммита Трампа и Путина на Аляске.

Ключевым моментом остаются гарантии безопасности для предотвращения дальнейших российских вторжений, и это аспект, в отношении которого в Анкоридже были зафиксированы самые интересные события". Только надежные и достоверные гарантии в этом отношении могут предотвратить новые войны и агрессию. В этом отношении президент Трамп сегодня возродил идею Италии о гарантиях безопасности, вдохновленную статьей 5 НАТО

- заявила Мелони.

По ее словам, "отправной точкой предложения является определение пункта о коллективной безопасности, который позволяет Украине пользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, готовых вмешаться в случае повторного нападения". "Европейские государства остаются едиными в поддержке Украины на этом этапе переговоров. Путь к миру нелегок, но важно, что он был пройден", - отметила Мелони.

Дополнение

В совместном заявлении, опубликованном ранее сегодня, европейские лидеры заявили: "Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО".

Европейские лидеры: никаких ограничений на ВСУ и их сотрудничество и никакого права РФ вето на путь Украины в ЕС и НАТО16.08.25, 13:19 • 2868 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Европейский совет
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Украина