"Еквівалентні статті 5 НАТО": ЗМІ дізналися про обговорювані гарантії безпеки для України

Під час брифінгу президента США Дональда Трампа для європейських лідерів після саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці обговорювалися гарантії безпеки для України, яка не входить до НАТО, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що ці гарантії будуть еквівалентні статті 5, яка полягає у тому, що якщо союзник по НАТО стане жертвою збройного нападу, кожен член альянсу розглядатиме це як збройний напад на всіх членів альянсу.

Європейський чиновник також повідомив CNN, що частина переговорів з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України "типу статті 5", за підтримки Європи та США, у разі укладення мирної угоди. Європейський чиновник заявив, що НАТО не буде залучено до гарантій.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, як пише Sky TG24, заявила, що обговорення гарантій безпеки було сферою, де відбулися "найцікавіші події" під час саміту Трампа і путіна на Алясці.

Ключовим моментом залишаються гарантії безпеки для запобігання подальшим російським вторгненням, і це аспект, щодо якого в Анкориджі було зафіксовано найцікавіші події". Тільки надійні та достовірні гарантії в цьому стосунку можуть запобігти новим війнам та агресії. У цьому стосунку президент Трамп сьогодні відродив ідею Італії щодо гарантій безпеки, натхненну статтею 5 НАТО - заявила Мелоні.

З її слів, "відправною точкою пропозиції є визначення пункту про колективну безпеку, який дозволяє Україні користуватися підтримкою всіх своїх партнерів, включаючи США, готових втрутитися у разі повторного нападу". "Європейські держави залишаються єдиними у підтримці України на цьому етапі переговорів. Шлях до миру нелегкий, але важливо, що його було пройдено", - зазначила Мелоні.

Доповнення

У спільній заяві, опублікованій раніше сьогодні, європейські лідери заявили: "Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето на шляху України до ЄС та НАТО".

