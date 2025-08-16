"Еквівалентні статті 5 НАТО": ЗМІ дізналися про обговорювані гарантії безпеки для України

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
10:46 • 7080 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 12928 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 17766 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 29990 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 158510 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 161628 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 118008 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 108155 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 94172 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 131245 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.1м/с
33%
750мм
Популярнi новини
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 19475 перегляди
Тисячі іноземних найманців у лавах рф не можуть покинути фронт після закінчення контракту - проєкт "Хочу жить" 16 серпня, 03:52 • 33588 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN06:49 • 33472 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 12882 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна07:47 • 23553 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 251909 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 218460 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 224443 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 236679 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 318740 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo07:05 • 12986 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 19576 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 70302 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 140682 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 220044 перегляди
Актуальне
Fox News
The Times
Економіст (журнал)
Facebook
The New York Times

"Еквівалентні статті 5 НАТО": ЗМІ дізналися про обговорювані гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 2062 перегляди

На брифінгу Трампа після саміту з Путіним обговорювалися гарантії безпеки для України, що не є членом НАТО. Ці гарантії еквівалентні статті 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону.

"Еквівалентні статті 5 НАТО": ЗМІ дізналися про обговорювані гарантії безпеки для України

Під час брифінгу президента США Дональда Трампа для європейських лідерів після саміту з главою кремля володимиром путіним на Алясці обговорювалися гарантії безпеки для України, яка не входить до НАТО, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що ці гарантії будуть еквівалентні статті 5, яка полягає у тому, що якщо союзник по НАТО стане жертвою збройного нападу, кожен член альянсу розглядатиме це як збройний напад на всіх членів альянсу.

Європейський чиновник також повідомив CNN, що частина переговорів з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України "типу статті 5", за підтримки Європи та США, у разі укладення мирної угоди. Європейський чиновник заявив, що НАТО не буде залучено до гарантій.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, як пише Sky TG24, заявила, що обговорення гарантій безпеки було сферою, де відбулися "найцікавіші події" під час саміту Трампа і путіна на Алясці.

Ключовим моментом залишаються гарантії безпеки для запобігання подальшим російським вторгненням, і це аспект, щодо якого в Анкориджі було зафіксовано найцікавіші події". Тільки надійні та достовірні гарантії в цьому стосунку можуть запобігти новим війнам та агресії. У цьому стосунку президент Трамп сьогодні відродив ідею Італії щодо гарантій безпеки, натхненну статтею 5 НАТО

- заявила Мелоні.

З її слів, "відправною точкою пропозиції є визначення пункту про колективну безпеку, який дозволяє Україні користуватися підтримкою всіх своїх партнерів, включаючи США, готових втрутитися у разі повторного нападу". "Європейські держави залишаються єдиними у підтримці України на цьому етапі переговорів. Шлях до миру нелегкий, але важливо, що його було пройдено", - зазначила Мелоні.

Доповнення

У спільній заяві, опублікованій раніше сьогодні, європейські лідери заявили: "Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето на шляху України до ЄС та НАТО".

Європейські лідери: жодних обмежень на ЗСУ та їх співпрацю і жодного права рф вето на шлях України до ЄС і НАТО16.08.25, 13:19 • 3410 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Європейська рада
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Україна