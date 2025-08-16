$41.450.00
Европейские лидеры продолжают реагировать на саммит Трампа и путина, который прошел на Аляске

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

Европейские лидеры комментируют результаты саммита Трампа и путина на Аляске, призывая к продолжению давления на москву и поддержке Украины. Они подчеркивают необходимость надежных гарантий безопасности для Украины и Европы.

Европейские лидеры продолжают реагировать на саммит Трампа и путина, который прошел на Аляске

Европейские политики комментируют итоги саммита президента США Дональда Трампа и главы рф владимира путина на Аляске, призывая к продолжению давления на москву и дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщает УНН.

Спасибо Дональду Трампу за обновление по переговорам на Аляске. ЕС тесно сотрудничает с Владимиром Зеленским и Соединенными Штатами для достижения справедливого и прочного мира

- написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Она также подчеркнула чрезвычайно важные надежные гарантии безопасности, защищающие жизненно важные интересы Украины и Европы.

В свою очередь президент Европейского совета Антониу Кошта также приветствовал дипломатические усилия Дональда Трампа в соцсети Х, он подчеркнул, что убийства должны прекратиться.

Мы приветствуем дипломатические усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение агрессии россии против Украины. Убийства должны прекратиться. Европейский Союз будет продолжать сотрудничать с Владимиром Зеленским и США для достижения справедливого и прочного мира

- говорится в сообщении.

Президент Финляндии Александер Стубб написал в X: "Спасибо Трампу за брифинг по вашим обсуждениям на Аляске. Надежные и убедительные гарантии безопасности для Украины являются ключевым элементом устойчивого мира".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем заявлении отметила: "Наконец появился проблеск надежды на начало обсуждения мира в Украине. Италия вносит свой вклад вместе с западными союзниками".

А тем временем министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в Осло, что президент россии владимир путин снова озвучил известные аргументы, в частности, подчеркнул так называемые "коренные причины" войны, что фактически является оправданием незаконного вторжения в Украину. "Наша позиция четкая: мы должны продолжать давление на россию и даже усиливать его, чтобы она четко осознала - за агрессию придется платить", — цитирует его Reuters.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что после саммита Трампа-путина ситуация "неопределенная", что российские бомбардировки вечером доказывают, что Россия "не хочет мира".

Мы приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны россии и достижение справедливого и прочного мира. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашей работе над достижением мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы

- написал Канцлер Германии Фридрих Мерц.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила в субботу, что россия не намерена завершать свою войну против Украины "в ближайшее время", однако, по ее словам, именно США "имеют силу заставить Россию серьезно сесть за стол переговоров".

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о координационной встрече по Украине. Будут обсуждаться гарантии безопасности, которые будут сопровождать длительный мир.

Ольга Розгон

