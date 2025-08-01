Польша готовит новые пакеты военной помощи для Украины - Сикорский
Киев • УНН
Польша активно обсуждает 47-й пакет военной помощи и готовит 48-й и 49-й. Это значительно усилит обороноспособность Украины.
Польша усиливает военную поддержку Украины: сейчас ведутся переговоры по 47-му пакету помощи, а также готовятся 48-й и 49-й. Об этом информирует RFM 24 со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает УНН.
Мы обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи и текущую работу над пакетами 48 и 49, которые особенно важны для Украины, поскольку они окажут значительную поддержку обороноспособности
По его словам, Варшава решительно выступает за дальнейшее усиление военной помощи Украине.
Радослав Сикорский отметил, что ключевые партнеры положительно отреагировали на аргументы Польши относительно важности продолжения поддержки Украины.
Мы приветствуем решение президента Дональда Трампа возобновить поддержку Украины. Я особенно рад, что это было сделано в ответ на информацию о повреждении польского консульства в Киеве
Напомним, 25 февраля 2025 года Польша анонсировала 46-й пакет помощи Украине на сумму более 200 млн евро. Страна уже подготовила треть всех украинских военных в ЕС и планирует продолжать тренировочную миссию.
Польша просила США возобновить поставки оружия Украине после обстрелов рф - The Telegraph25.07.25, 14:59 • 4509 просмотров