Польша готовит новые пакеты военной помощи для Украины - Сикорский

Польша усиливает военную поддержку Украины: сейчас ведутся переговоры по 47-му пакету помощи, а также готовятся 48-й и 49-й. Об этом информирует RFM 24 со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, передает УНН.

Мы обсудили реализацию 47-го пакета военной помощи и текущую работу над пакетами 48 и 49, которые особенно важны для Украины, поскольку они окажут значительную поддержку обороноспособности