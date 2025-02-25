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05:23 • 14390 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122638 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182682 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147099 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138643 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117268 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107935 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102988 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141863 перегляди

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Польща виділить Україні 200 млн євро допомоги

Польща виділить Україні 200 млн євро допомоги

Київ • УНН

 • 20200 перегляди

Польща анонсувала 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. Країна вже підготувала третину всіх українських військових у ЄС та планує продовжувати тренувальну місію.

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро. 

Віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща більше, ніж деякі країни Європи, пожертвувала за весь час війни  

Про це пише РАР, повідомляє УНН.

Ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері

- зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр національної оборони зазначив, що "стосовно нашого ВВП, стосовно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні".

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що подальша підтримка Києва з боку Вашингтона є ключовою, оскільки без неї Україна не зможе вистояти у війні. Дуда зазначив, що рф не зупиняється перед втратами і продовжує агресію, тому необхідні ефективні рішення. Він також наголосив, що важливо досягти справедливого миру.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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