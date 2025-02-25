Польща виділить Україні 200 млн євро допомоги

Польща готує 46-й пакет допомоги Україні на суму понад 200 млн євро.

Віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща більше, ніж деякі країни Європи, пожертвувала за весь час війни

Про це пише РАР, повідомляє УНН.

Ми будемо продовжувати допомагати, я хотів би це підкреслити. Ми будемо тренувати українських солдатів, і ми виконали цю місію. З 80-90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини – 28 тис. Ми готові тренувати далі на нашій території. Ми є лідером у цій сфері - зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр національної оборони зазначив, що "стосовно нашого ВВП, стосовно наших можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога знаходиться в топі серед всіх країн світу, які надали підтримку Україні".

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що подальша підтримка Києва з боку Вашингтона є ключовою, оскільки без неї Україна не зможе вистояти у війні. Дуда зазначив, що рф не зупиняється перед втратами і продовжує агресію, тому необхідні ефективні рішення. Він також наголосив, що важливо досягти справедливого миру.