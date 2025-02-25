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Польша выделит Украине 200 млн евро помощи

Польша выделит Украине 200 млн евро помощи

Киев  •  УНН

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Польша анонсировала 46-й пакет помощи Украине на сумму более 200 млн евро. Страна уже подготовила треть всех украинских военных в ЕС и планирует продолжать тренировочную миссию.

Польша готовит 46-й пакет помощи Украине на сумму более 200 млн евро. 

Вице-премьер-министр, глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша больше, чем некоторые страны Европы, пожертвовала за все время войны  

Об этом пишет РАР, сообщает УНН.

Мы будем продолжать помогать, я хотел бы это подчеркнуть. Мы будем тренировать украинских солдат, и мы выполнили эту миссию. Из 80-90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского Союза, Польша подготовила около трети - 28 тыс. Мы готовы тренировать дальше на нашей территории. Мы являемся лидером в этой сфере

- отметил Косиняк-Камыш.

Министр национальной обороны отметил, что «относительно нашего ВВП, относительно наших возможностей, сегодня гуманитарная помощь и военная помощь находится в топе среди всех стран мира, которые оказали поддержку Украине».

Напомним,

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона является ключевой, поскольку без нее Украина не сможет выстоять в войне. Дуда отметил, что рф не останавливается перед потерями и продолжает агрессию, поэтому необходимы эффективные решения. Он также отметил, что важно достичь справедливого мира.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
andzhei-dudaАнджей Дуда
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
polshaПольша

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