Польша просила США возобновить поставки оружия Украине после обстрелов рф - The Telegraph
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к спецпредставителю Дональда Трампа Киту Келлогу с просьбой возобновить поставки оружия Украине после российского обстрела, повредившего польское консульство в Киеве. Этот инцидент стал ключевым моментом, повлиявшим на изменение позиции Трампа относительно военной помощи Украине.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил Кита Келлога, специального представителя президента США Дональда Трампа, возобновить поставки оружия Украине после российских обстрелов 4 июля. Об этом говорится в материале The Telegraph, передает УНН.
Детали
Как отмечается в публикации, Келлог и Сикорский пообщались по телефону утром 4 июля. Во время разговора глава МИД Польши сообщил, что российская ракета повредила здание консульского отдела польского посольства в Киеве.
путин высмеивает ваши мирные усилия. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину
Также в публикации отмечается, что Келлог после разговора с главой МИД Польши позвонил Дональду Трампу и проинформировал об атаке, во время которой пострадало посольство и консульство страны-члена НАТО, которой является Польша. В материале говорится о том, что специальный представитель "воспользовался возможностью" и призвал США возобновить поставки оружия Украине.
Во время телефонного звонка именно предупреждение об ударе по посольству, казалось, больше всего произвело впечатление на генерала Келлога. Как трехзвездный генерал в отставке он знал, что это тот тип инцидента, который приводит к эскалации войн и в конце концов выходу из-под контроля. То, что произошло дальше, можно рассматривать как первое в серии событий, которые положили разворот Трампа в отношении Украины
Напомним
Министерство иностранных дел Польши посоветовало гражданам воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине, а также из-за признания Польши недружественной страной российским правительством. Позже польский МИД призвал сограждан немедленно покинуть россию.
Также УНН сообщал, что в Украину прибыла первая из обещанных президентом США Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" вместе с ракетами к ней.