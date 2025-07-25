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Польша просила США возобновить поставки оружия Украине после обстрелов рф - The Telegraph

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к спецпредставителю Дональда Трампа Киту Келлогу с просьбой возобновить поставки оружия Украине после российского обстрела, повредившего польское консульство в Киеве. Этот инцидент стал ключевым моментом, повлиявшим на изменение позиции Трампа относительно военной помощи Украине.

Польша просила США возобновить поставки оружия Украине после обстрелов рф - The Telegraph

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил Кита Келлога, специального представителя президента США Дональда Трампа, возобновить поставки оружия Украине после российских обстрелов 4 июля. Об этом говорится в материале The Telegraph, передает УНН.

Детали

Как отмечается в публикации, Келлог и Сикорский пообщались по телефону утром 4 июля. Во время разговора глава МИД Польши сообщил, что российская ракета повредила здание консульского отдела польского посольства в Киеве.

путин высмеивает ваши мирные усилия. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину

- передает слова Сикорского издание.

Также в публикации отмечается, что Келлог после разговора с главой МИД Польши позвонил Дональду Трампу и проинформировал об атаке, во время которой пострадало посольство и консульство страны-члена НАТО, которой является Польша. В материале говорится о том, что специальный представитель "воспользовался возможностью" и призвал США возобновить поставки оружия Украине.

Во время телефонного звонка именно предупреждение об ударе по посольству, казалось, больше всего произвело впечатление на генерала Келлога. Как трехзвездный генерал в отставке он знал, что это тот тип инцидента, который приводит к эскалации войн и в конце концов выходу из-под контроля. То, что произошло дальше, можно рассматривать как первое в серии событий, которые положили разворот Трампа в отношении Украины 

- отмечается в материале The Telegraph.

Напомним

Министерство иностранных дел Польши посоветовало гражданам воздержаться от поездок в россию из-за войны в Украине, а также из-за признания Польши недружественной страной российским правительством. Позже польский МИД призвал сограждан немедленно покинуть россию.

Также УНН сообщал, что в Украину прибыла первая из обещанных президентом США Дональдом Трампом батарея ЗРК "Patriot" вместе с ракетами к ней.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Кит Келлог
Радослав Сикорский
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Польша
Tesla
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