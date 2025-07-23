Польща закликає своїх громадян негайно залишити росію

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендує своїм громадянам, які перебувають на території росії, негайно залишити цю країну. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення польського МЗС.

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Там також закликали поляків утриматися від будь-яких поїздок до росії "через війну в Україні та визнання Польщі російською федерацією ворожою державою".

Ми рекомендуємо громадянам Польщі, які проживають у росії, залишати її територію доступними комерційними та приватними засобами, якщо їхні особисті, сімейні чи професійні обставини не вимагають їхнього перебування в країні - йдеться у повідомленні.

В МЗС Польщі також зазначили, що Варшава скоротила свій дипломатичний та консульський персонал у рф, через що можливості надання допомоги польським громадянам стають дедалі обмеженішими, а для її отримання може виникнути необхідність поїздок до дуже віддалених консульських установ.

У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою - попередили у польському зовнішньополітичному відомстві.

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Крім того, там звернули увагу, що громадяни Республіки Польща, які також мають громадянство росії, згідно з російським законодавством вважаються виключно громадянами рф.

"За нинішніх обставин оголошення російською владою військової мобілізації може також стосуватися осіб з подвійним громадянством", - підкреслили в польському МЗС.

Нагадаємо

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Польщі порадило громадянам утриматися від поїздок до росії через війну в Україні, а також через визнання Польщі недружньою країною російським урядом.

Раніше росія включила Польщу до списку держав, які, на думку російської влади, здійснюють щодо рф, російських юридичних та фізичних осіб "недружні дії".

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