росія прагне розділити Україну та Польщу, використовуючи болісні сторінки минулого - заява МЗС

росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. Деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях. Натомість москва наочно демонструє на прикладі Бучі, Маріуполя, Ізюма, що саме вона буде робити в Польщі, якщо її не зупинити в Україні. Про це йдеться у заяві МЗС щодо трагічних сторінок в історії українсько-польських відносин, передає УНН.

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У МЗС наголосили, що в Україні шанобливо та з глибокою повагою ставляться до історії українського та польського народів. Наші країни переживали різні етапи у своїх взаєминах — від складних періодів історичних суперечностей до сучасного етапу тісного стратегічного партнерства.

Ми розуміємо чутливість теми Волинської трагедії в польському суспільстві. Ми також розуміємо чутливе ставлення до трагічних сторінок минулого серед українців. Сьогодні наші народи мають моральний обов’язок — не лише перед пам’яттю загиблих, а й перед сучасними та прийдешніми поколіннями — зберігати спадок співпраці, взаємної довіри та стратегічного партнерства. Ми виступаємо за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, та розраховуємо на розважливість наших польських партнерів в оцінках подій нашого спільного історичного минулого - йдеться у заяві.

Українські дипломати наголошують, що заради збереження єдності в захисті нашої свободи від спільного ворога, росії, ми прагнемо вирішувати всі проблеми двосторонніх відносин в конструктивному дусі. Україна довела це конкретними кроками у попередні місяці. Був відновлений процес ексгумацій і конструктивний діалог з історичних питань. Розраховуємо, що ця робота триватиме без політизації.

Останнім часом в Україні були проведені два загальнонаціональні круглі столи за участі провідних істориків та експертів з українсько-польських відносин. Вони засвідчили, що події Волинської трагедії були трагедією двох народів і потребують спільних об’єктивних оцінок на основі фахових досліджень усіх фактів та подій того періоду.

Відзначаємо конструктивну співпрацю з Республікою Польща у здійсненні пошукових та ексгумаційних робіт, належному впорядкуванні місць поховань і встановленні імен усіх загиблих. Продовження цієї спільної роботи сприятиме зміцненню взаєморозуміння між нашими народами та утвердженню історичної справедливості й пам’яті про події минулого - йдеться у заяві.

Україна також запропонувала відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків, а також формату відкритого діалогу – Форуму партнерства – як важливих майданчиків для обміну думками та пошуку взаєморозуміння.

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Напередодні дня, коли Республіка Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, Україна розділяє біль і скорботу польського народу. Водночас ми не забуваємо про численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства, політичних репресій та депортацій на території Польщі. Україна вшановує пам’ять усіх загиблих незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання. Не можна забувати, що Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи болісні сторінки минулого. На жаль, деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях. Росія насправді наочно демонструє на прикладі Бучі, Ірпеня, Бородянки, Маріуполя, Ізюма, обстрілів Києва, Харкова, Львова, Одеси й інших міст України, що саме вона буде робити в Польщі, якщо її не зупинити в Україні - зазначено у заяві.

У МЗС наголошують, що у відповідь окупанту необхідно "проявляти єдність й мудрість та спільно вшановувати історичну пам’ять, усвідомлюючи, що заради спільного майбутнього ми маємо знаходити порозуміння навіть щодо найскладніших сторінок нашого минулого. Саме на засадах цієї єдності ми зможемо успішно будувати наш спільний європейський шлях".

Добросусідські відносини України та Польщі залишаються важливими для обох країн з огляду на спільні інтереси та історичну близькість наших народів, а також виклики та загрози, які несе для нас російський агресор. Ми щиро вдячні Польщі за всебічну допомогу, яка надається нашій державі з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Ця підтримка стала проявом справжньої солідарності з Україною. Тільки разом ми зможемо подолати нашого спільного ворога – державу-агресора росію - та захистити свободу України та Польщі - резюмували у МЗС.

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