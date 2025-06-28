Сприятиме побудові братерських відносин між країнами: Дуда про дозвіл України на ексгумаційні роботи

Президент Польщі Анджей Дуда подякував українській владі за нещодавні рішення щодо ексгумаційних робіт. Він зазначив, що ці дії сприятимуть побудові братерства між народами, пише УНН з посиланням на повідомлення Канцелярії президента Польщі в Х.

Дякую за нещодавні рішення, прийняті українською владою щодо ексгумаційних робіт. Я вірю, що ці дії сприятимуть побудові щирого братерства - зазначив президент Польщі.

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Очільниця Міністерства культури Польщі Ганна Врублевська повідомила, що ексгумаційні роботи у селі Збоїськах на Львівщині розпочнуться у другій половині року. Дозвіл надано Інституту національної пам'яті, який співпрацюватиме з українською стороною.

"Дозвіл у цій справі надано Інституту національної пам'яті. Від нього - у співпраці з українською стороною - залежить ретельне планування", - зазначила вона.

Пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі почнуть найближчим часом - Тихий