Польща анонсувала нові ексгумаційні роботи в Україні: відомі терміни

Очільниця Міністерства культури і національної спадщини Польщі Ганна Врублевська заявила в понеділок, що ексгумаційні роботи у селі Збоїськах (нині Збоїща) у Львівській області стануть можливими у другій половині року, пише УНН з посиланням на PAP.

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Під час пресконференції Врублевська розповіла, серед іншого, про те, коли можуть розпочатися наступні ексгумаційні роботи.

Вона підкреслила, що ексгумації у Збоїськах стануть можливими у другій половині року. "Дозвіл у цій справі надано Інституту національної пам'яті. Від нього - у співпраці з українською стороною - залежить ретельне планування", - зазначила вона.

Очільниця Міністерства культури Польщі нагадала, що роботи у колишньому селі Пужники тривають за планом. "Етап самих ексгумацій завершено, зараз тривають лабораторні та генетичні роботи. Паралельно Фонд "Свобода і демократія" готує нову заявку, яка стосується іншої ділянки, але також у Пужниках", - сказала вона.

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