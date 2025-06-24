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Польша анонсировала новые эксгумационные работы в Украине: известны сроки

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Глава Министерства культуры Польши Анна Врублевская сообщила, что эксгумационные работы в селе Збоиска Львовской области начнутся во второй половине года. Разрешение предоставлено Институту национальной памяти, который будет сотрудничать с украинской стороной.

Польша анонсировала новые эксгумационные работы в Украине: известны сроки

Глава Министерства культуры и национального наследия Польши Ханна Врублевская заявила в понедельник, что эксгумационные работы в селе Збоисках (ныне Збоища) во Львовской области станут возможными во второй половине года, пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

Во время пресс-конференции Врублевская рассказала, среди прочего, о том, когда могут начаться следующие эксгумационные работы.

Она подчеркнула, что эксгумации в Збоисках станут возможными во второй половине года. "Разрешение в этом деле предоставлено Институту национальной памяти. От него - в сотрудничестве с украинской стороной - зависит тщательное планирование", - отметила она.

Глава Министерства культуры Польши напомнила, что работы в бывшем селе Пужники продолжаются по плану. "Этап самих эксгумаций завершен, сейчас продолжаются лабораторные и генетические работы. Параллельно Фонд "Свобода и демократия" готовит новую заявку, касающуюся другого участка, но также в Пужниках", - сказала она.

Министр культуры Точицкий опроверг фейк о приостановке эксгумации погибших поляков в Пужниках08.06.25, 01:30 • 3488 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Львовская область
Украина
Польша
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