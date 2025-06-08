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Министр культуры Точицкий опроверг фейк о приостановке эксгумации погибших поляков в Пужниках

Киев • УНН

 • 168 просмотра

В социальных сетях и среди польской аудитории распространяется фейковое письмо за подписью министра Точицкого об остановке поисковых работ в Пужниках на Тернопольщине. Министр подчеркнул, что работы завершены еще в мае.

Министр культуры Точицкий опроверг фейк о приостановке эксгумации погибших поляков в Пужниках

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий сообщил о фейковом документе, который распространяется в интернете, в виде письма за его подписью. Об этом информирует УНН.

Детали

По словам чиновника, в социальных сетях и среди польской аудитории распространяется информация о якобы решении возглавляемого им ведомства о приостановлении поисковых и эксгумационных работ в селе Садовое (бывшее Пужники) Тернопольской области.

Эта информация, которая изложена якобы в письме за моей подписью, является фейком, направленным на подрыв исторического конструктивного диалога между Украиной и Польшей. Еще раз подчеркиваю, что полевые работы в Пужниках были успешно завершены 10 мая 2025 года

- отметил Точицкий.

Он подчеркнул, что польская сторона назвала этот процесс историческим и дипломатическим прорывом.

"Подчеркиваю - мы есть и остаемся преданными демократическим и христианским ценностям, и мы будем и в дальнейшем достойно чтить память украинцев и поляков. Также ожидаем оперативной реакции Министерства культуры Польши, а также моего друга и коллеги министерши Анны Врублевской", - добавил министр культуры Украины.

Контекст

В начале мая заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос сообщил, что в селе Пужники Тернопольской области завершили поисковые работы и обнаружили останки 42 человек. ДНК-тесты для идентификации будут проводиться в Польше.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области во время польских эксгумационных работ нашли фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей.

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии05.06.25, 08:00 • 25533 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Украина
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