На Тернопільщині завершили ексгумацію в Пужниках та переходять до етапу ідентифікації

На Тернопільщині у селі Пужники завершили пошукові роботи, розпочинається етап ідентифікації. Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос в ефірі "Суспільного", передає УНН.

Станом на вчора, на вечір ми отримали від нашої частини української експедиції інформацію про те, що виявлено останки 42 осіб. Тобто вони вже вилучені, прислали нам фотографії, де ми вже бачимо, що самі роботи закінчилися. Ну от, власне, можу підтвердити цю цифру

ДНК-тести будуть робитися на території Польщі. Польська сторона до початку робіт вона поінформувала нас про те, що були взяті ДНК-тести від родичів людей, які колись проживали на території села Пужник, для того, щоб можна було їх ідентифікувати - додав заступник міністра.

Наждос зазначив, що від Польщі українська сторона отримала запрошення долучитися до досліджень. Він додав, що це є елементом для конструктивної співпраці та діалогу з складних питань спільної історії.

Поки невідомо, до якого саме періоду належать знайдені останки — йдеться про 1945 рік або навіть раніший час. Частина тіл була виявлена під старими деревами, що може свідчити про більш давнє поховання.

Але важливо, що з польською стороною ми знайшли спільну мову і кожна експедиція буде готувати свій звіт, але для нас буде дуже хороша історія, якщо ми вийдемо на спільний звіт. Оскільки спільний звіт українсько-польський, який був міг би бути підписаний обома сторонами і антропологами, і судмедекспертами, і істориками, які працювали на території колишнього села Пужники, він зніме будь-які можливі фальсифікації