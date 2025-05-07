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В Тернопольской области завершили эксгумацию в Пужниках и переходят к этапу идентификации

Киев • УНН

 • 2388 просмотра

В селе Пужники в Тернопольской области завершили поисковые работы и обнаружили останки 42 человек. ДНК-тесты для идентификации будут проводиться в Польше.

В Тернопольской области завершили эксгумацию в Пужниках и переходят к этапу идентификации

В Тернопольской области в селе Пужники завершили поисковые работы, начинается этап идентификации. Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Надьос в эфире "Суспильного", передает УНН.

Детали

По состоянию на вчера, на вечер мы получили от нашей части украинской экспедиции информацию о том, что обнаружены останки 42 человек. То есть они уже изъяты, прислали нам фотографии, где мы уже видим, что сами работы закончились. Ну вот, собственно, могу подтвердить эту цифру

- отметил Надьос.

ДНК-тесты будут делаться на территории Польши. Польская сторона до начала работ она проинформировала нас о том, что были взяты ДНК-тесты от родственников людей, которые когда-то проживали на территории села Пужник, для того, чтобы можно было их идентифицировать - добавил заместитель министра.

Надждос отметил, что от Польши украинская сторона получила приглашение присоединиться к исследованиям. Он добавил, что это является элементом для конструктивного сотрудничества и диалога по сложным вопросам общей истории.

Пока неизвестно, к какому именно периоду принадлежат найденные останки — речь идет о 1945 годе или даже более раннем времени. Часть тел была обнаружена под старыми деревьями, что может свидетельствовать о более древнем захоронении. 

Но важно, что с польской стороной мы нашли общий язык и каждая экспедиция будет готовить свой отчет, но для нас будет очень хорошая история, если мы выйдем на совместный отчет. Поскольку совместный отчет украинско-польский, который мог бы быть подписан обеими сторонами и антропологами, и судмедэкспертами, и историками, которые работали на территории бывшего села Пужники, он снимет любые возможные фальсификации

- пояснил Надьос.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области во время польских эксгумационных работ нашли фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей.

Алена Уткина

Алена Уткина

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