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Ексгумація на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках на Тернопільщині: знайшли останки щонайменше 42 осіб

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Під час ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники виявили фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб.

Ексгумація на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках на Тернопільщині: знайшли останки щонайменше 42 осіб

У колишньому селі Пужники на Тернопільщині під час польських ексгумаційних робіт знайшли фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб - жінок, чоловіків та дітей. Остаточна кількість жертв, їхня стать і вік будуть названі після проведення лабораторних аналізів, про що йдеться у спільному комюніке Міністерства культури і національної спадщини Польщі, Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті Польщі (IPN), пише УНН з посиланням на PAP.

Деталі

У повідомленні зазначається, що "дослідницька група очищає знайдені останки, проводить антропологічні та медичні аналізи і 3D-сканування".

"Паралельно отримують зразки матеріалу для генетичної експертизи, з яких буде вилучено ДНК жертв. Ці заходи спрямовані на відновлення їхніх особистостей, після чого відбудеться гідне поховання. Згідно з волею родин, після проведення дослідницьких робіт останки загиблих будуть поховані на кладовищі в Пузниках", - йдеться у повідомленні.

Під час робіт також були зібрані особисті речі, у тому числі ґудзики, фрагменти вервиць і медальйонів.

Ексгумація на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках на Тернопільщині: знайшли останки близько 30 осіб03.05.25, 13:51 • 10981 перегляд

Доповнення

24 квітня на Тернопільщині польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року в колишньому селі Пужники.

Це, як зазначає PAP, перші ексгумації відтоді, як у листопаді 2024 року українська сторона зняла заборону на пошук та ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України.

Ексгумації в Пужниках є продовженням робіт, проведених Фондом "Свобода і демократія" з травня по серпень 2023 року, які на попередньому етапі завершились виявленням могили з останками жертв. Як пише PAP, у січні 2025 року, на підставі результатів пошукових робіт, українська влада надала дозвіл на ексгумацію знайдених решток.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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