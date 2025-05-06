Ексгумація на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках на Тернопільщині: знайшли останки щонайменше 42 осіб
Київ • УНН
Під час ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники виявили фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб.
У колишньому селі Пужники на Тернопільщині під час польських ексгумаційних робіт знайшли фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб - жінок, чоловіків та дітей. Остаточна кількість жертв, їхня стать і вік будуть названі після проведення лабораторних аналізів, про що йдеться у спільному комюніке Міністерства культури і національної спадщини Польщі, Фонду "Свобода і демократія", Поморського медичного університету та Інституту національної пам'яті Польщі (IPN), пише УНН з посиланням на PAP.
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У повідомленні зазначається, що "дослідницька група очищає знайдені останки, проводить антропологічні та медичні аналізи і 3D-сканування".
"Паралельно отримують зразки матеріалу для генетичної експертизи, з яких буде вилучено ДНК жертв. Ці заходи спрямовані на відновлення їхніх особистостей, після чого відбудеться гідне поховання. Згідно з волею родин, після проведення дослідницьких робіт останки загиблих будуть поховані на кладовищі в Пузниках", - йдеться у повідомленні.
Під час робіт також були зібрані особисті речі, у тому числі ґудзики, фрагменти вервиць і медальйонів.
Ексгумація на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках на Тернопільщині: знайшли останки близько 30 осіб03.05.25, 13:51 • 10981 перегляд
Доповнення
24 квітня на Тернопільщині польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року в колишньому селі Пужники.
Це, як зазначає PAP, перші ексгумації відтоді, як у листопаді 2024 року українська сторона зняла заборону на пошук та ексгумацію останків польських жертв воєн і конфліктів на території України.
Ексгумації в Пужниках є продовженням робіт, проведених Фондом "Свобода і демократія" з травня по серпень 2023 року, які на попередньому етапі завершились виявленням могили з останками жертв. Як пише PAP, у січні 2025 року, на підставі результатів пошукових робіт, українська влада надала дозвіл на ексгумацію знайдених решток.