На Тернопільщині розпочали ексгумацію на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках

Ексгумація після відповідних домовленостей з польською стороною розпочалася в четвер вранці на Тернопільщині, повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Як вказано, дослідники прибули в колишнє село Пужники з кількома тоннами обладнання. На місці братської могили - посеред лісу - облаштували базу і розпочали роботи. Район охороняється поліцією.

"У четвер вранці, 24 квітня, тут розпочалися ексгумації", - ідеться у повідомленні.

Роботу, як вказано, проводить польсько-українська група дослідників, до складу якої входять, зокрема, судові медики, археологи, генетики та антропологи. З польського боку – дослідники Фундації "Свобода і демократія", науковці Поморського медичного університету та представники Інституту національної пам’яті.

"У Пужниках були вбиті польські громадяни, особи яких нам відомі. Ми хочемо ідентифікувати всіх жертв тієї драматичної ночі 1945 року та гідно їх поховати. Це те, на що чекають сім’ї, які живі та залучені до процесу, наприклад, передаючи генетичний матеріал", - сказав Мацей Врубель з Міністерства культури та національної спадщини Польщі перед початком ексгумації.

Як повідомляє кореспондент RMF FM, уся процедура дуже складна, оскільки цвинтар і братська могила, тобто місце, де проводяться ексгумації, знаходяться посеред лісу.

Передісторія

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної пам’яті Республіки Польща (Instytut Pamięci Narodowej) домовились провести у січні-лютому 2021 року українсько-польські експертні консультації щодо врегулювання проблемних питань у сфері увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій. У результаті тривалого листування був напрацьований проєкт регламенту групи з розгляду проблемних питань.

У червні 2022 року на рівні міністерств культури України та Польщі було підписано Меморандум про співробітництво у сфері національної пам'яті. Документ передбачив створення українсько-польської робочої групи під головуванням заступників міністрів культури, яка виконуватиме спільні домовленості щодо співробітництва держав з питань розшуку, ексгумації, поховання, відзначення, легалізації, реконструкції та правової охорони місць вшанування та поховань. Згідно з Меморандумом, до складу робочої групи повинні входити представники профільних інституцій Польщі та України, а також представники експертного середовища.



У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі та на виконання Меморандуму було проведено спільні українсько-польські дослідження зі встановлення місця поховань поляків на території колишнього сільського цвинтаря колишнього села Пужники у Тернопільській області.

На початку 2024 року історичні питання актуалізувалися під час міжурядових консультацій Польщі та України під час візитів прем'єра Польщі Дональда Туска до Києва та прем'єра України Дениса Шмигаля до Варшави.