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На Тернопольщине начали эксгумацию на месте захоронений погибших в 1945 году поляков в Пужниках

Киев • УНН

 • 142 просмотра

На Тернопольщине польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года в селе Пужники. Исследователи планируют идентифицировать и достойно похоронить убитых польских граждан.

На Тернопольщине начали эксгумацию на месте захоронений погибших в 1945 году поляков в Пужниках

Эксгумация после соответствующих договоренностей с польской стороной началась в четверг утром в Тернопольской области, сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Как указано, исследователи прибыли в бывшее село Пужники с несколькими тоннами оборудования. На месте братской могилы - посреди леса - обустроили базу и начали работы. Район охраняется полицией.

"В четверг утром, 24 апреля, здесь начались эксгумации", - говорится в сообщении.

Работу, как указано, проводит польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи. С польской стороны - исследователи Фонда "Свобода и демократия", ученые Поморского медицинского университета и представители Института национальной памяти.

"В Пужниках были убиты польские граждане, личности которых нам известны. Мы хотим идентифицировать всех жертв той драматической ночи 1945 года и достойно их похоронить. Это то, чего ждут семьи, которые живы и вовлечены в процесс, например, передавая генетический материал", - сказал Мацей Врубель из Министерства культуры и национального наследия Польши перед началом эксгумации.

Как сообщает корреспондент RMF FM, вся процедура очень сложная, поскольку кладбище и братская могила, то есть место, где проводятся эксгумации, находятся посреди леса.

Предыстория

В декабре 2020 года руководители Украинского института национальной памяти и Института национальной памяти Республики Польша (Instytut Pamięci Narodowej) договорились провести в январе-феврале 2021 года украинско-польские экспертные консультации по урегулированию проблемных вопросов в сфере увековечения памяти жертв войн и политических репрессий. В результате длительной переписки был наработан проект регламента группы по рассмотрению проблемных вопросов.

В июне 2022 года на уровне министерств культуры Украины и Польши был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере национальной памяти. Документ предусмотрел создание украинско-польской рабочей группы под председательством заместителей министров культуры, которая будет выполнять совместные договоренности о сотрудничестве государств по вопросам розыска, эксгумации, захоронения, празднования, легализации, реконструкции и правовой охраны мест чествования и захоронений. Согласно Меморандуму, в состав рабочей группы должны входить представители профильных институтов Польши и Украины, а также представители экспертной среды.

В 2023 году Украина пошла навстречу Польше и во исполнение Меморандума были проведены совместные украинско-польские исследования по установлению места захоронений поляков на территории бывшего сельского кладбища бывшего села Пужники в Тернопольской области.

В начале 2024 года исторические вопросы актуализировались во время межправительственных консультаций Польши и Украины во время визитов премьера Польши Дональда Туска в Киев и премьера Украины Дениса Шмыгаля в Варшаву.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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