Ексгумація на місці поховань у 1945 році поляків у Пужниках на Тернопільщині: знайшли останки близько 30 осіб
Київ • УНН
У колишньому селі Пужники польсько-українська група виявила останки близько 30 осіб. Також знайдено артефакти: ґудзики, взуття, монети та хрестики.
У колишньому селі Пужники на Тернопільщині польсько-українська група віднайшла останки близько 30 осіб на місці поховань у 1945 році поляків. Також на місці захоронень було виявлено значну кількість артефактів. Про це розповів заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.
У нас станом на сьогодні завершується так званий польовий етап дослідження. Для його повного завершення необхідно понад тиждень, але ми можемо вже говорити про те, що станом на сьогодні віднайдено останки близько 30 осіб, триває ексгумація останків. Станом на сьогодні близько 20 вже ексгумовано, було виявлено при цьому значну кількість артефактів: гудзиків, черевиків, монет, хрестики
Він зазначив, що для всього завершення пошуку необхідно провести антропологічні дослідження, і далі буде відбиратися генетичний матеріал для здійснення порівняльного аналізу ДНК.
Нагадаємо
Наприкінці квітня на Тернопільщині польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року в колишньому селі Пужники.