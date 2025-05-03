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Эксгумация на месте захоронений в 1945 году поляков в Пужниках в Тернопольской области: нашли останки около 30 человек

Киев • УНН

 • 958 просмотра

В бывшем селе Пужники польско-украинская группа обнаружила останки около 30 человек. Также найдены артефакты: пуговицы, обувь, монеты и крестики.

Эксгумация на месте захоронений в 1945 году поляков в Пужниках в Тернопольской области: нашли останки около 30 человек

В бывшем селе Пужники в Тернопольской области польско-украинская группа нашла останки около 30 человек на месте захоронений в 1945 году поляков. Также на месте захоронений было обнаружено значительное количество артефактов. Об этом рассказал заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.

У нас по состоянию на сегодня завершается так называемый полевой этап исследования. Для его полного завершения необходимо более недели, но мы можем уже говорить о том, что по состоянию на сегодня найдены останки около 30 человек, продолжается эксгумация останков. По состоянию на сегодня около 20 уже эксгумированы, было выявлено при этом значительное количество артефактов: пуговиц, ботинок, монет, крестики

- сказал Наджос.

Он отметил, что для всего завершения поиска необходимо провести антропологические исследования, и далее будет отбираться генетический материал для осуществления сравнительного анализа ДНК.

Напомним

В конце апреля в Тернопольской области польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года в бывшем селе Пужники.

Павел Башинский

Павел Башинский

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