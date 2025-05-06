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Эксгумация на месте захоронений в 1945 году поляков в Пужниках на Тернопольщине: нашли останки минимум 42 человек

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Во время эксгумационных работ в бывшем селе Пужники обнаружили фрагменты скелетов минимум 42 человек.

Эксгумация на месте захоронений в 1945 году поляков в Пужниках на Тернопольщине: нашли останки минимум 42 человек

В бывшем селе Пужники в Тернопольской области во время польских эксгумационных работ нашли фрагменты скелетов не менее 42 человек - женщин, мужчин и детей. Окончательное количество жертв, их пол и возраст будут названы после проведения лабораторных анализов, о чем говорится в совместном коммюнике Министерства культуры и национального наследия Польши, Фонда "Свобода и демократия", Поморского медицинского университета и Института национальной памяти Польши (IPN), пишет УНН со ссылкой на PAP.

Детали

В сообщении отмечается, что "исследовательская группа очищает найденные останки, проводит антропологические и медицинские анализы и 3D-сканирование".

"Параллельно получают образцы материала для генетической экспертизы, из которых будет извлечена ДНК жертв. Эти меры направлены на восстановление их личностей, после чего состоится достойное захоронение. Согласно воле семей, после проведения исследовательских работ останки погибших будут похоронены на кладбище в Пузниках", - говорится в сообщении.

Во время работ также были собраны личные вещи, в том числе пуговицы, фрагменты четок и медальонов.

Эксгумация на месте захоронений в 1945 году поляков в Пужниках в Тернопольской области: нашли останки около 30 человек03.05.25, 13:51 • 10981 просмотр

Дополнение

24 апреля в Тернопольской области польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года в бывшем селе Пужники.

Это, как отмечает PAP, первые эксгумации с тех пор, как в ноябре 2024 года украинская сторона сняла запрет на поиск и эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

Эксгумации в Пужниках являются продолжением работ, проведенных Фондом "Свобода и демократия" с мая по август 2023 года, которые на предварительном этапе завершились обнаружением могилы с останками жертв. Как пишет PAP, в январе 2025 года, на основании результатов поисковых работ, украинские власти предоставили разрешение на эксгумацию найденных останков.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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