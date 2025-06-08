Міністр культури Точицький заперечив фейк про призупинення ексгумації загиблих поляків у Пужниках

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький повідомив про фейковий документ, який поширюється в інтернеті, у вигляді листа за його підписом. Про це інформує УНН.

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За словами урядовця, соціальними мережами і серед польської аудиторії шириться інформація про нібито рішення очолюваного ним відомства про призупинення пошукових та ексгумацінйних робіт у селі Садове (колишнє Пужники) Тернопільської області.

Ця інформація, яка викладена нібито в листі за моїм підписом, є фейком, спрямованим на підрив історичного конструктивного діалогу між Україною та Польщею. Ще раз наголошую, що польові роботи в Пужникаж було успішно завершено 10 травня 2025 року - зазначив Точицький.

Він підкреслив, що польська сторона назвала цей процес історичним та дипломатичним проривом.

"Наголошую - ми є і залишаємся відданими демократичним і християнським цінностям, і ми будемо надалі гідно вшановувати памʼять українців та поляків. Також очікуємо на оперативну реакцію Міністерства культури Польщі, а також мого друга і колеги міністерки Ганни Врублевської", - додав міністр культури України.

Контекст

На початку травня заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос повідомив, що у селі Пужники на Тернопільщині завершили пошукові роботи та виявили останки 42 осіб. ДНК-тести для ідентифікації будуть проводитись у Польщі.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині під час польських ексгумаційних робіт знайшли фрагменти скелетів щонайменше 42 осіб - жінок, чоловіків та дітей.

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