У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Польський Сейм ухвалив 11 липня державним святом: днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". Про це інформуэ УНН з посиланням на заяву Сейму Польщі у соцмережі Facebook.

У середу, 4 червня, польський Сейм прийняв закон про встановлення нового державного свята. Відтепер 11 липня буде днем пам'яті поляків – жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістіві та Українською повстанською армією на східних територіях Другої Польської Республіки.

Мученицька смерть у зв'язку з його приналежністю до польського народу заслуговує на пам'ять у вигляді дня, щорічно присуджується польською державою, в який будуть вшановувати жертви