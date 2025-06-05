У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії
Київ • УНН
Польський Сейм ухвалив 11 липня днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Республіки. Зазначається, що в період з 1939 по 1946 рік було вбито понад 100 тисяч поляків.
Польський Сейм ухвалив 11 липня державним святом: днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". Про це інформуэ УНН з посиланням на заяву Сейму Польщі у соцмережі Facebook.
Деталі
У середу, 4 червня, польський Сейм прийняв закон про встановлення нового державного свята. Відтепер 11 липня буде днем пам'яті поляків – жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістіві та Українською повстанською армією на східних територіях Другої Польської Республіки.
Мученицька смерть у зв'язку з його приналежністю до польського народу заслуговує на пам'ять у вигляді дня, щорічно присуджується польською державою, в який будуть вшановувати жертви
Зазначається, що в період з 1939 по 1946 рік ОУН та УПА, а також "інші українські націоналістичні формування, що діяли на східних прикордонних територіях Другої Польської Республіки" скоїли "геноцид польського населення".
"Вони вбили понад 100 тисяч поляків, переважно селян, знищили їхнє майно та змусили сотні тисяч поляків покинути східні прикордонні території Другої Польської Республіки", – додали у польському Сеймі.
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Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України29.05.25, 23:11 • 25397 переглядiв