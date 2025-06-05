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росія блокує українську авіацію: від дезінформації до зриву постачань - як держава-агресор підриває стратегічну галузь
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4 червня, 17:36 • 27036 перегляди

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У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Київ • УНН

 • 1488 перегляди

Польський Сейм ухвалив 11 липня днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Республіки. Зазначається, що в період з 1939 по 1946 рік було вбито понад 100 тисяч поляків.

У Польщі з'явилося державне свято у пам'ять про жертв Волинської трагедії

Польський Сейм ухвалив 11 липня державним святом: днем пам'яті "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних територіях Другої Польської Республіки". Про це інформуэ УНН з посиланням на заяву Сейму Польщі у соцмережі Facebook.

Деталі

У середу, 4 червня, польський Сейм прийняв закон про встановлення нового державного свята. Відтепер 11 липня буде днем пам'яті поляків – жертв геноциду, вчиненого Організацією українських націоналістіві та Українською повстанською армією на східних територіях Другої Польської Республіки.

Мученицька смерть у зв'язку з його приналежністю до польського народу заслуговує на пам'ять у вигляді дня, щорічно присуджується польською державою, в який будуть вшановувати жертви

- йдеться у законі.

Зазначається, що в період з 1939 по 1946 рік ОУН та УПА, а також "інші українські націоналістичні формування, що діяли на східних прикордонних територіях Другої Польської Республіки" скоїли "геноцид польського населення". 

"Вони вбили понад 100 тисяч поляків, переважно селян, знищили їхнє майно та змусили сотні тисяч поляків покинути східні прикордонні території Другої Польської Республіки", – додали у польському Сеймі.

Нагадаємо

Під час пошукових робіт на місці колишнього села Пужники, що на Тернопільщині, польсько-українська експедиція знайшла останки понад 30 осіб. Експерти працюють над визначенням статі та часу поховання, знайдено багато артефактів.

Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України29.05.25, 23:11 • 25397 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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