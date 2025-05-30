Дуда: Українці майже не знають про Волинську трагедію, Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА борцями за свободу України

Більшість українського суспільства не знає про Волинську трагедію, а Українську повстанську армію вважають героями, які боролися проти радянської влади. Про це в інтерв’ю для Channel Zero заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє УНН.

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За його словами, Президент України Володимир Зеленський під час розмови з ним визнав, що мало знає про Волинську трагедію, бо народився за радянських часів.

Ось у чому проблема: у тому, що насправді комуністи десятиліттями фактично замовчували, приховували цей злочин, і про це немає жодного знання в українському суспільстві - сказав Дуда.

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Він також висловив обурення, що в Україні його зустрічають люди з "пов’язками в бандерівських кольорах".

Коли я приїжджаю до України, а мене обіймають люди, у яких на руках пов’язки в кольорах "бандерівського прапора" - це абсурд. Я кажу, що ми не можемо це прийняти, а вони розводять руками й кажуть: "У чому річ? Це ж наші кольори. Ми під цими кольорами воювали з радянською владою" - поскаржився президент Польщі.

Він наголосив, що Польща ніколи не вважатиме ОУН-УПА "борцями за свободу України".

Довідково

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на теренах України діяло одразу декілька партизанських рухів. Це, зокрема, були загони Української повстанської армії та польської Армії Крайової. Вони переважно вели свою боротьбу на Волині.

Сторони проводили обопільні етнічні чистки, аргументуючи це помстою за репресії упродовж минулих років та вже нинішні вбивства.

За різними даними, під час цієї трагедії з польського боку загинули щонайменше 35 тисяч людей, з українського - близько 10 тисяч.

Нагадаємо

У квітні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мир між Україною та росією можливий лише за умови взаємних поступок, зокрема й з боку України. За його словами, де-факто цей мир має "зводитися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що виграла цю війну".

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