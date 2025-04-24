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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня
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Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

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Дуда побажав встановлення в Україні такого миру, який "зупинить російський імперіалізм"

Київ • УНН

 • 3378 перегляди

Президент Польщі висловив сподівання на тривалий мир в Україні, який зупинить імперіалізм рф. Дуда вважає, що тільки Трамп може змусити росію припинити війну.

Дуда побажав встановлення в Україні такого миру, який "зупинить російський імперіалізм"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що сподівається, що війна в Україні закінчиться справедливим і міцним миром і російський імперіалізм буде зупинено. Про це він сказав під час зустрічі з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у колишньому німецькому концентраційного табору "Аушвіц-Біркенау". Про це повідомляє польська інформагенція РАР, пише УНН.

Я хотів би, щоб війна в Україні закінчилася тривалим миром. Я сподіваюся, що, можливо, найближчі місяці, завдяки зусиллям президента Дональда Трампа, американської адміністрації - завершаться миром

- сказав Дуда.

Деталі

Він уточнив, що тривалий мир - це "той, який зупиняє російський імперіалізм".

Президент Польщі наголосив, що неприпустимо мовчати, спостерігаю будь-які прояви ненависті між народами, будь-які прояви расової та етнічної ворожнечі.

Нагадаємо

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що лише Дональд Трамп має шанси змусити росію припинити війну. Він також сподівається на створення великої військової бази США в Польщі.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Анджей Дуда
Ізраїль
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