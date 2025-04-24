Дуда пожелал установления в Украине такого мира, который "остановит российский империализм"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что надеется, что война в Украине закончится справедливым и прочным миром и российский империализм будет остановлен. Об этом он сказал во время встречи с президентом Израиля Исааком Герцогом в бывшем немецком концентрационном лагере "Аушвиц-Биркенау". Об этом сообщает польское информационное агентство РАР, пишет УНН.

Я хотел бы, чтобы война в Украине закончилась длительным миром. Я надеюсь, что, возможно, в ближайшие месяцы, благодаря усилиям президента Дональда Трампа, американской администрации - завершатся миром - сказал Дуда.

Детали

Он уточнил, что длительный мир - это "тот, который останавливает российский империализм".

Президент Польши подчеркнул, что недопустимо молчать, наблюдая любые проявления ненависти между народами, любые проявления расовой и этнической вражды.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда считает, что только Дональд Трамп имеет шансы заставить россию прекратить войну. Он также надеется на создание крупной военной базы США в Польше.