Дуда: Украинцы почти не знают о Волынской трагедии, Польша никогда не будет считать ОУН-УПА борцами за свободу Украины

Большинство украинского общества не знает о Волынской трагедии, а Украинскую повстанческую армию считают героями, которые боролись против советской власти. Об этом в интервью для Channel Zero заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с ним признал, что мало знает о Волынской трагедии, потому что родился в советское время.

Вот в чем проблема: в том, что на самом деле коммунисты десятилетиями фактически замалчивали, скрывали это преступление, и об этом нет никаких знаний в украинском обществе - сказал Дуда.

Дуда пожелал установления в Украине такого мира, который "остановит российский империализм"

Он также выразил возмущение, что в Украине его встречают люди с "повязками в бандеровских цветах".

Когда я приезжаю в Украину, а меня обнимают люди, у которых на руках повязки в цветах "бандеровского флага" - это абсурд. Я говорю, что мы не можем это принять, а они разводят руками и говорят: "В чем дело? Это же наши цвета. Мы под этими цветами воевали с советской властью" - пожаловался президент Польши.

Он подчеркнул, что Польша никогда не будет считать ОУН-УПА "борцами за свободу Украины".

Справка

В годы Второй мировой войны в условиях немецкой оккупации на территории Украины действовало сразу несколько партизанских движений. Это, в частности, были отряды Украинской повстанческой армии и польской Армии Крайовой. Они преимущественно вели свою борьбу на Волыни.

Стороны проводили обоюдные этнические чистки, аргументируя это местью за репрессии на протяжении прошлых лет и уже нынешние убийства.

По разным данным, во время этой трагедии с польской стороны погибли не менее 35 тысяч человек, с украинской - около 10 тысяч.

Напомним

В апреле президент Польши Анджей Дуда заявил, что мир между Украиной и россией возможен только при условии взаимных уступок, в том числе и со стороны Украины. По его словам, де-факто этот мир должен "сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну".

Дуда: Трамп может остановить агрессию россии и посадить путина за стол переговоров