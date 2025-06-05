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В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Киев • УНН

 • 1468 просмотра

Польский Сейм принял 11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Республики. Отмечается, что в период с 1939 по 1946 год было убито более 100 тысяч поляков.

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Польский Сейм принял 11 июля государственным праздником: днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Сейма Польши в соцсети Facebook.

Детали

В среду, 4 июня, польский Сейм принял закон об установлении нового государственного праздника. Отныне 11 июля будет днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией на восточных территориях Второй Польской Республики.

Мученическая смерть в связи с его принадлежностью к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно присуждается польским государством, в который будут чествовать жертвы

- говорится в законе.

Отмечается, что в период с 1939 по 1946 год ОУН и УПА, а также "другие украинские националистические формирования, действовавшие на восточных пограничных территориях Второй Польской Республики" совершили "геноцид польского населения". 

"Они убили более 100 тысяч поляков, преимущественно крестьян, уничтожили их имущество и заставили сотни тысяч поляков покинуть восточные пограничные территории Второй Польской Республики", – добавили в польском Сейме.

Напомним

Во время поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек. Эксперты работают над определением пола и времени захоронения, найдено много артефактов.

Дуда: Украинцы почти не знают о Волынской трагедии, Польша никогда не будет считать ОУН-УПА борцами за свободу Украины29.05.25, 23:11 • 25397 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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