В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

Польский Сейм принял 11 июля государственным праздником: днем памяти "жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Сейма Польши в соцсети Facebook.

В среду, 4 июня, польский Сейм принял закон об установлении нового государственного праздника. Отныне 11 июля будет днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов и Украинской повстанческой армией на восточных территориях Второй Польской Республики.

Мученическая смерть в связи с его принадлежностью к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно присуждается польским государством, в который будут чествовать жертвы