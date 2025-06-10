Пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі почнуть найближчим часом - Тихий

Україна розумію чутливість польського суспільства до деяких питань історичної пам’яті і сприяє їх вирішенню. Зокрема, всупереч фейковій інформації, продовжуються пошуково-ексгумаційні роботи в селі Пужники на Тернопільщині, розповів речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє УНН.

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За попередні півроку, треба відзначити, Україна і Польща значно просунулися щодо врегулювання питань у сфері національної пам’яті. Це завдяки тому, що ми розуміємо чутливість та історичну вагу цих питань для Польщі - повідомив Тихий.

Він додав, що продовжується діяльність польсько-української групи з питань історичної пам’яті. Зокрема тривають пошуково-ексгумаційні роботи в селі Пужники.

Ми вважаємо, що діяльність спільної групи з питань історичної пам’яті, яка працює під егідою Міністерств культури двох країн, має значні результати. Як ви знаєте, вже проведено пошуково-ексгумаційні роботи в селі Пужники на Тернопільщині - повідомив речник.

Тихий також додав, що інформація про нібито припинення цих робіт є фейковою.

І робота з ексгумації триває. Були фейки останніми днями про те, що там щось припиняється. Польська сторона вже спростувала, але хочу сказати, що це фейк. Це значить, що є сили, які хочуть створювати проблеми - зазначив Тихий.

Речник МЗС також додав, що проведення аналогічних робіт на найближчим часом розпочнуться і на території Польщі.

Найближчим часом почнуть пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. Ви побачите згодом більше інформації з назвами населених пунктів, але скоро там роботи також розпочнуться - підсумував Тихий.

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