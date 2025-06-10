Пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі почнуть найближчим часом - Тихий

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн
Ексклюзив
9 червня, 15:58 • 49743 перегляди

Автоматизована система обліку мобільних пристроїв за п'ять років принесла до бюджету 6 млрд грн

Ексклюзив
9 червня, 13:46 • 141561 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
9 червня, 13:35 • 101699 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
9 червня, 13:15 • 97460 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
9 червня, 12:50 • 178612 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

9 червня, 11:52 • 61011 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
9 червня, 11:44 • 52526 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 166917 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 100556 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 47305 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
4.3м/с
37%
755мм
Популярнi новини

Нічна атака на Київ: є постраждалі, пожежі ледь не в усіх районах міста

10 червня, 02:18 • 50663 перегляди

кремль вимагає поступок від США щодо України для переговорів з контролю над озброєннями - ISW

10 червня, 02:46 • 40791 перегляди

"Міна, яка призведе до великої війни в Європі": в РНБО попередили Захід на тлі нічних атак на Київ та Одесу

10 червня, 03:15 • 44174 перегляди

Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

05:39 • 28627 перегляди

Франція запропонувала Україні нові варіанти фінансування зброї: деталі від Міноборони

08:07 • 21474 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 178649 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

9 червня, 09:47 • 176275 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 166941 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 182628 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 168851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґрета Тунберг

Ілон Маск

Кіріакос Міцотакіс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Kyiv

Israel

Одеса

Реклама
УНН Lite

У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

11:04 • 3782 перегляди

Найбільший аукціон суконь принцеси Діани представив понад 100 лотів

08:50 • 13429 перегляди

Зірка "Капітана Америки" засмутився, що його не запросили у новий фільм Marvel

07:28 • 14883 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі

9 червня, 18:25 • 42125 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора

9 червня, 15:28 • 54811 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Нью-Йорк таймс

MIM-104 Patriot

ChatGPT

Starlink

Пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі почнуть найближчим часом - Тихий

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Україна сприяє вирішенню питань історичної пам’яті з Польщею. Найближчим часом почнуться пошукові роботи на території Польщі, тривають роботи в Пужниках.

Пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі почнуть найближчим часом - Тихий

Україна розумію чутливість польського суспільства до деяких питань історичної пам’яті і сприяє їх вирішенню. Зокрема, всупереч фейковій інформації, продовжуються пошуково-ексгумаційні роботи в селі Пужники на Тернопільщині, розповів речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє УНН.

Деталі 

За попередні півроку, треба відзначити, Україна і Польща значно просунулися щодо врегулювання питань у сфері національної пам’яті. Це завдяки тому, що ми розуміємо чутливість та історичну вагу цих питань для Польщі

- повідомив Тихий.

Він додав, що продовжується діяльність польсько-української групи з питань історичної пам’яті. Зокрема тривають пошуково-ексгумаційні роботи в селі Пужники.

Ми вважаємо, що діяльність спільної групи з питань історичної пам’яті, яка працює під егідою Міністерств культури двох країн, має значні результати. Як ви знаєте, вже проведено пошуково-ексгумаційні роботи в селі Пужники на Тернопільщині

- повідомив речник.

Тихий також додав, що інформація про нібито припинення цих робіт є фейковою.

І робота з ексгумації триває. Були фейки останніми днями про те, що там щось припиняється. Польська сторона вже спростувала, але хочу сказати, що це фейк. Це значить, що є сили, які хочуть створювати проблеми

- зазначив Тихий.

Речник МЗС також додав, що проведення аналогічних робіт на найближчим часом розпочнуться і на території Польщі.

Найближчим часом почнуть пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі. Ви побачите згодом більше інформації з назвами населених пунктів, але скоро там роботи також розпочнуться

 - підсумував Тихий.

Міністр культури Точицький заперечив фейк про призупинення ексгумації загиблих поляків у Пужниках08.06.25, 01:30 • 3338 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоНовини Світу
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9