Поисково-эксгумационные работы на территории Польши начнутся в ближайшее время - Тихий

Украина понимаю чувствительность польского общества к некоторым вопросам исторической памяти и способствует их решению. В частности, вопреки фейковой информации, продолжаются поисково-эксгумационные работы в селе Пужники на Тернопольщине, рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.

За предыдущие полгода, надо отметить, Украина и Польша значительно продвинулись в урегулировании вопросов в сфере национальной памяти. Это благодаря тому, что мы понимаем чувствительность и историческую важность этих вопросов для Польши

Он добавил, что продолжается деятельность польско-украинской группы по вопросам исторической памяти. В частности, продолжаются поисково-эксгумационные работы в селе Пужники.

Мы считаем, что деятельность совместной группы по вопросам исторической памяти, работающей под эгидой Министерств культуры двух стран, имеет значительные результаты. Как вы знаете, уже проведены поисково-эксгумационные работы в селе Пужники на Тернопольщине

Тихий также добавил, что информация о якобы прекращении этих работ является фейковой.

И работа по эксгумации продолжается. Были фейки в последние дни о том, что там что-то прекращается. Польская сторона уже опровергла, но хочу сказать, что это фейк. Это значит, что есть силы, которые хотят создавать проблемы