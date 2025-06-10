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Поисково-эксгумационные работы на территории Польши начнутся в ближайшее время - Тихий

Киев • УНН

 • 1324 просмотра

Украина способствует решению вопросов исторической памяти с Польшей. В ближайшее время начнутся поисковые работы на территории Польши, продолжаются работы в Пужниках.

Поисково-эксгумационные работы на территории Польши начнутся в ближайшее время - Тихий

Украина понимаю чувствительность польского общества к некоторым вопросам исторической памяти и способствует их решению. В частности, вопреки фейковой информации, продолжаются поисково-эксгумационные работы в селе Пужники на Тернопольщине, рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает УНН.

Детали 

За предыдущие полгода, надо отметить, Украина и Польша значительно продвинулись в урегулировании вопросов в сфере национальной памяти. Это благодаря тому, что мы понимаем чувствительность и историческую важность этих вопросов для Польши

- сообщил Тихий.

Он добавил, что продолжается деятельность польско-украинской группы по вопросам исторической памяти. В частности, продолжаются поисково-эксгумационные работы в селе Пужники.

Мы считаем, что деятельность совместной группы по вопросам исторической памяти, работающей под эгидой Министерств культуры двух стран, имеет значительные результаты. Как вы знаете, уже проведены поисково-эксгумационные работы в селе Пужники на Тернопольщине

- сообщил спикер.

Тихий также добавил, что информация о якобы прекращении этих работ является фейковой.

И работа по эксгумации продолжается. Были фейки в последние дни о том, что там что-то прекращается. Польская сторона уже опровергла, но хочу сказать, что это фейк. Это значит, что есть силы, которые хотят создавать проблемы

- отметил Тихий.

Спикер МИД также добавил, что проведение аналогичных работ в ближайшее время начнутся и на территории Польши.

В ближайшее время начнут поисково-эксгумационные работы на территории Польши. Вы увидите впоследствии больше информации с названиями населенных пунктов, но скоро там работы тоже начнутся

 - подытожил Тихий.

Министр культуры Точицкий опроверг фейк о приостановке эксгумации погибших поляков в Пужниках08.06.25, 01:30 • 3336 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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