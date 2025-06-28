Будет способствовать построению братских отношений между странами: Дуда о разрешении Украины на эксгумационные работы

Президент Польши Анджей Дуда поблагодарил украинские власти за недавние решения относительно эксгумационных работ. Он отметил, что эти действия будут способствовать построению братства между народами, пишет УНН со ссылкой на сообщение Канцелярии президента Польши в Х.

Благодарю за недавние решения, принятые украинскими властями относительно эксгумационных работ. Я верю, что эти действия будут способствовать построению искреннего братства - отметил президент Польши.

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Глава Министерства культуры Польши Анна Врублевская сообщила, что эксгумационные работы в селе Збоиска на Львовщине начнутся во второй половине года. Разрешение предоставлено Институту национальной памяти, который будет сотрудничать с украинской стороной.

"Разрешение по этому делу предоставлено Институту национальной памяти. От него - в сотрудничестве с украинской стороной - зависит тщательное планирование", - отметила она.

Поисково-эксгумационные работы на территории Польши начнутся в ближайшее время - Тихий