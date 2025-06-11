В уряді Польщі підтвердили, що отримали згоду України на проведення ексгумацій у Львові
Київ • УНН
Україна дала дозвіл на ексгумацію у колишньому селі Збойська, де поховані солдати Війська Польського. Це вже другий дозвіл, наданий Польщі на проведення ексгумаційних робіт.
В Україні надали дозвіл провести ексгумаційні роботи у колишньому селі Збойська, а нині на території Львова, де поховані останки солдатів Війська Польського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства культури та національної спадщини Польщі.
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За даними польського відомства, це вже другий дозвіл, отриманий Польщею на ексгумацію в Україні.
11 червня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про надання другої згоди на проведення ексгумаційних робіт в Україні. Згода стосується заявки на проведення робіт у колишньому селі Збойська, де поховані останки солдатів Війська Польського
Нагадаємо
24 квітня, в селі Пужники на Тернопільщині, польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року.