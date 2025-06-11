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В уряді Польщі підтвердили, що отримали згоду України на проведення ексгумацій у Львові

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Україна дала дозвіл на ексгумацію у колишньому селі Збойська, де поховані солдати Війська Польського. Це вже другий дозвіл, наданий Польщі на проведення ексгумаційних робіт.

В уряді Польщі підтвердили, що отримали згоду України на проведення ексгумацій у Львові

В Україні надали дозвіл провести ексгумаційні роботи у колишньому селі Збойська, а нині на території Львова, де поховані останки солдатів Війська Польського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства культури та національної спадщини Польщі.

Деталі

За даними польського відомства, це вже другий дозвіл, отриманий Польщею на ексгумацію в Україні.

11 червня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України оголосило про надання другої згоди на проведення ексгумаційних робіт в Україні. Згода стосується заявки на проведення робіт у колишньому селі Збойська, де поховані останки солдатів Війська Польського 

– йдеться у повідомленні Міністерства культури та національної спадщини Польщі

Нагадаємо

24 квітня, в селі Пужники на Тернопільщині, польсько-українська група розпочала ексгумацію жертв трагічних подій 1945 року.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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