В правительстве Польши подтвердили, что получили согласие Украины на проведение эксгумаций во Львове.

В Украине предоставили разрешение провести эксгумационные работы в бывшем селе Збойска, а ныне на территории Львова, где похоронены останки солдат Войска Польского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Министерства культуры и национального наследия Польши.

Детали

По данным польского ведомства, это уже второе разрешение, полученное Польшей на эксгумацию в Украине.

11 июня Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины объявило о предоставлении второго согласия на проведение эксгумационных работ в Украине. Согласие касается заявки на проведение работ в бывшем селе Збойска, где похоронены останки солдат Войска Польского – говорится в сообщении Министерства культуры и национального наследия Польши

Напомним

24 апреля, в селе Пужники на Тернопольщине, польско-украинская группа начала эксгумацию жертв трагических событий 1945 года.