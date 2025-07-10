россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого. Некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях. Зато москва наглядно демонстрирует на примере Бучи, Мариуполя, Изюма, что именно она будет делать в Польше, если ее не остановить в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД относительно трагических страниц в истории украинско-польских отношений, передает УНН.

Детали

В МИД подчеркнули, что в Украине уважительно и с глубоким уважением относятся к истории украинского и польского народов. Наши страны переживали разные этапы в своих взаимоотношениях — от сложных периодов исторических противоречий до современного этапа тесного стратегического партнерства.

Мы понимаем чувствительность темы Волынской трагедии в польском обществе. Мы также понимаем чувствительное отношение к трагическим страницам прошлого среди украинцев. Сегодня наши народы имеют моральный долг — не только перед памятью погибших, но и перед современными и грядущими поколениями — сохранять наследие сотрудничества, взаимного доверия и стратегического партнерства. Мы выступаем за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитываем на рассудительность наших польских партнеров в оценках событий нашего общего исторического прошлого - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что ради сохранения единства в защите нашей свободы от общего врага, россии, мы стремимся решать все проблемы двусторонних отношений в конструктивном духе. Украина доказала это конкретными шагами в предыдущие месяцы. Был восстановлен процесс эксгумаций и конструктивный диалог по историческим вопросам. Рассчитываем, что эта работа будет продолжаться без политизации.

В последнее время в Украине были проведены два общенациональных круглых стола с участием ведущих историков и экспертов по украинско-польским отношениям. Они показали, что события Волынской трагедии были трагедией двух народов и требуют совместных объективных оценок на основе профессиональных исследований всех фактов и событий того периода.

Отмечаем конструктивное сотрудничество с Республикой Польша в осуществлении поисковых и эксгумационных работ, надлежащем упорядочении мест захоронений и установлении имен всех погибших. Продолжение этой совместной работы будет способствовать укреплению взаимопонимания между нашими народами и утверждению исторической справедливости и памяти о событиях прошлого - говорится в заявлении.

Украина также предложила возобновить деятельность Украинско-польского форума историков, а также формата открытого диалога – Форума партнерства – как важных площадок для обмена мнениями и поиска взаимопонимания.

Будет способствовать построению братских отношений между странами: Дуда о разрешении Украины на эксгумационные работы

Накануне дня, когда Республика Польша чтит память жертв Волынской трагедии, Украина разделяет боль и скорбь польского народа. В то же время мы не забываем о многочисленных украинцах, которые стали невинными жертвами межэтнического насилия, политических репрессий и депортаций на территории Польши. Украина чтит память всех погибших независимо от их национальности, религии или места захоронения. Нельзя забывать, что россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого. К сожалению, некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях. россия на самом деле наглядно демонстрирует на примере Бучи, Ирпеня, Бородянки, Мариуполя, Изюма, обстрелов Киева, Харькова, Львова, Одессы и других городов Украины, что именно она будет делать в Польше, если ее не остановить в Украине - указано в заявлении.

В МИД подчеркивают, что в ответ оккупанту необходимо "проявлять единство и мудрость и совместно чтить историческую память, осознавая, что ради общего будущего мы должны находить взаимопонимание даже по самым сложным страницам нашего прошлого. Именно на основе этого единства мы сможем успешно строить наш общий европейский путь".

Добрососедские отношения Украины и Польши остаются важными для обеих стран, учитывая общие интересы и историческую близость наших народов, а также вызовы и угрозы, которые несет для нас российский агрессор. Мы искренне благодарны Польше за всестороннюю помощь, которая оказывается нашему государству с первых дней полномасштабного вторжения россии. Эта поддержка стала проявлением настоящей солидарности с Украиной. Только вместе мы сможем преодолеть нашего общего врага – государство-агрессора Россию – и защитить свободу Украины и Польши - резюмировали в МИД.

В правительстве Польши подтвердили, что получили согласие Украины на проведение эксгумаций во Львове.