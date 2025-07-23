Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендует своим гражданам, находящимся на территории России, немедленно покинуть эту страну. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение польского МИД.

Детали

Там также призвали поляков воздержаться от любых поездок в Россию "из-за войны в Украине и признания Польши Российской Федерацией враждебным государством".

Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покидать ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если их личные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания в стране - говорится в сообщении.

В МИД Польши также отметили, что Варшава сократила свой дипломатический и консульский персонал в РФ, из-за чего возможности оказания помощи польским гражданам становятся все более ограниченными, а для ее получения может возникнуть необходимость поездок в очень отдаленные консульские учреждения.

В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной - предупредили в польском внешнеполитическом ведомстве.

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Кроме того, там обратили внимание, что граждане Республики Польша, которые также имеют гражданство России, согласно российскому законодательству считаются исключительно гражданами РФ.

"В нынешних обстоятельствах объявление российскими властями военной мобилизации может также касаться лиц с двойным гражданством", - подчеркнули в польском МИД.

Напомним

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Польши посоветовало гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за войны в Украине, а также из-за признания Польши недружественной страной российским правительством.

Ранее Россия включила Польшу в список государств, которые, по мнению российских властей, осуществляют в отношении РФ, российских юридических и физических лиц "недружественные действия".

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