Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
18:15 • 14363 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 40932 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 59191 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Эксклюзив
22 июля, 14:10 • 59108 просмотра
Эксперт: НАБУ превратилось в филиал фсб. Принятый законопроект дает возможность это исправить
22 июля, 12:27 • 58067 просмотра
россияне атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза", есть разрушения
Эксклюзив
22 июля, 12:17 • 47290 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
22 июля, 11:15 • 37751 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
22 июля, 10:50 • 27121 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
22 июля, 08:08 • 33129 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
22 июля, 07:27 • 56863 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.3м/с
87%
744мм
Популярные новости
Вражеский дрон "черника" атаковал Харьков - мэр22 июля, 13:18 • 23210 просмотра
Киев накрыла непогода: упал строительный кран, улицы залило22 июля, 14:57 • 7168 просмотра
Суд арестовал отца руководителя детективов НАБУ Магамедрасулова22 июля, 15:14 • 21868 просмотра
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ16:54 • 40554 просмотра
Киев накрыла непогода: пять человек пострадали, среди них 13-летняя девочка17:10 • 8290 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 98416 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 147781 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса22 июля, 06:46 • 145420 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 141839 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 173658 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Бонгбонг Маркос
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Крым
Киевская область
Соединённые Штаты
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ16:54 • 40573 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 175260 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 267276 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 279360 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 273252 просмотра
Актуальное
Truth Social
Facebook
Время (журнал)
Серия Airbus A320
Dragon 2

Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

Киев • УНН

 • 314 просмотра

МИД Польши рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Россию из-за войны в Украине и признания РФ Польши враждебным государством. Возможности оказания помощи польским гражданам становятся ограниченными, а лица с двойным гражданством могут подлежать мобилизации.

Польша призывает своих граждан немедленно покинуть Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендует своим гражданам, находящимся на территории России, немедленно покинуть эту страну. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение польского МИД.

Детали

Там также призвали поляков воздержаться от любых поездок в Россию "из-за войны в Украине и признания Польши Российской Федерацией враждебным государством".

Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покидать ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если их личные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания в стране

- говорится в сообщении.

В МИД Польши также отметили, что Варшава сократила свой дипломатический и консульский персонал в РФ, из-за чего возможности оказания помощи польским гражданам становятся все более ограниченными, а для ее получения может возникнуть необходимость поездок в очень отдаленные консульские учреждения.

В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно сложнее или даже невозможной

- предупредили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Польша увеличит производство снарядов для гаубиц на фоне роста угрозы со стороны России30.06.25, 12:23 • 1825 просмотров

Кроме того, там обратили внимание, что граждане Республики Польша, которые также имеют гражданство России, согласно российскому законодательству считаются исключительно гражданами РФ.

"В нынешних обстоятельствах объявление российскими властями военной мобилизации может также касаться лиц с двойным гражданством", - подчеркнули в польском МИД.

Напомним

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Польши посоветовало гражданам воздержаться от поездок в Россию из-за войны в Украине, а также из-за признания Польши недружественной страной российским правительством.

Ранее Россия включила Польшу в список государств, которые, по мнению российских властей, осуществляют в отношении РФ, российских юридических и физических лиц "недружественные действия".

россия стремится разделить Украину и Польшу, используя болезненные страницы прошлого – заявление МИД10.07.25, 16:07 • 3461 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Варшава
Украина
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9