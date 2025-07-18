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Польща закликає громадян утриматися від поїздок до росії: заява МЗС

Київ • УНН

 • 2258 перегляди

Міністерство закордонних справ Польщі радить громадянам утриматися від поїздок до росії через війну в Україні та визнання Польщі недружньою країною. Можливості надання допомоги польським громадянам у росії обмежені через скорочення кількості консульських працівників.

Польща закликає громадян утриматися від поїздок до росії: заява МЗС

Міністерство закордонних справ Польщі радить громадянам утриматися від поїздок до росії через війну в Україні, а також через визнання Польщі недружньою країною російським урядом. Про це повідомила пресслужба відомства в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

У польському МЗС також попередили про обмеження надання польським громадянам через скорочення кількості консульських працівників Республіки Польща в російській федерації.

Міністерство закордонних справ радить утриматися від поїздок до росії через війну в Україні та визнання Польщі владою рф недружньою державою. Через скорочення кількості консульських працівників Республіки Польща в росії, можливості надання допомоги громадянам Польщі обмежені

- заявили у відомстві.

Нагадаємо

Нещодавно російські безпілотники атакували завод Barlinek Group у Вінниці, спричинивши поранення, зокрема двох осіб з важкими опіками.

Після цього МЗС Польщі викликало представника російського посольства через удар БПЛА по заводу групи Barlinek у Вінниці.

Також УНН повідомляв, що на польсько-білоруському кордоні сталась стрілянина. Троє мігрантів з Афганістану намагалися перетнути річку - один з них напав на прикордонника.

Євген Устименко

Євген Устименко

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