Напад на польского прикордонника: під час інциденту було застосовано зброю
Київ • УНН
На польсько-білоруському кордоні 10 липня троє мігрантів з Афганістану намагалися перетнути річку. Один з них напав на прикордонника, що призвело до застосування гладкоствольної зброї
На польсько-білоруському кордоні стався напад на прикордонника із застосуванням зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
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Інцидент стався 10 липня у Підляському воєводстві, що межує з білоруссю. За даними польських правоохоронців, троє нелегальних мігрантів з Афганістану намагались перетнути прикордонну річку і потрапити на територію Польщі.
Один з мігрантів нібито був агресивно налаштований і напав на одного з прикордонників. У відповідь пролунав постріл з гладкоствольної зброї гумовими кулями.
При цьому, двоє мігрантів повернули назад і повернулись на білоруську територію. Даний інцидент розслідують правоохоронні органи.
Нагадаємо
Нещодавно Польща підіймала у небо військову авіацію на тлі масованих російських атак по Україні. Також були задіяні всі доступні засоби, включаючи винищувачі та наземні системи ППО, для забезпечення безпеки прикордонних територій.