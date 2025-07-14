Напад на польского прикордонника: під час інциденту було застосовано зброю

На польсько-білоруському кордоні стався напад на прикордонника із застосуванням зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

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Інцидент стався 10 липня у Підляському воєводстві, що межує з білоруссю. За даними польських правоохоронців, троє нелегальних мігрантів з Афганістану намагались перетнути прикордонну річку і потрапити на територію Польщі.

Один з мігрантів нібито був агресивно налаштований і напав на одного з прикордонників. У відповідь пролунав постріл з гладкоствольної зброї гумовими кулями.

При цьому, двоє мігрантів повернули назад і повернулись на білоруську територію. Даний інцидент розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо

Нещодавно Польща підіймала у небо військову авіацію на тлі масованих російських атак по Україні. Також були задіяні всі доступні засоби, включаючи винищувачі та наземні системи ППО, для забезпечення безпеки прикордонних територій.