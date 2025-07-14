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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Напад на польского прикордонника: під час інциденту було застосовано зброю

Київ • УНН

 • 2634 перегляди

На польсько-білоруському кордоні 10 липня троє мігрантів з Афганістану намагалися перетнути річку. Один з них напав на прикордонника, що призвело до застосування гладкоствольної зброї

Напад на польского прикордонника: під час інциденту було застосовано зброю

На польсько-білоруському кордоні стався напад на прикордонника із застосуванням зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

Деталі

Інцидент стався 10 липня у Підляському воєводстві, що межує з білоруссю. За даними польських правоохоронців, троє нелегальних мігрантів з Афганістану намагались перетнути прикордонну річку і потрапити на територію Польщі.

Один з мігрантів нібито був агресивно налаштований і напав на одного з прикордонників. У відповідь пролунав постріл з гладкоствольної зброї гумовими кулями.

При цьому, двоє мігрантів повернули назад і повернулись на білоруську територію. Даний інцидент розслідують правоохоронні органи.

Нагадаємо

Нещодавно Польща підіймала у небо військову авіацію на тлі масованих російських атак по Україні. Також були задіяні всі доступні засоби, включаючи винищувачі та наземні системи ППО, для забезпечення безпеки прикордонних територій.

Євген Устименко

Євген Устименко

Кримінал та НПНовини Світу
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