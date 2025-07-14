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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нападение на польского пограничника: во время инцидента было применено оружие

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

На польско-белорусской границе 10 июля трое мигрантов из Афганистана пытались пересечь реку. Один из них напал на пограничника, что привело к применению гладкоствольного оружия

Нападение на польского пограничника: во время инцидента было применено оружие

На польско-белорусской границе произошло нападение на пограничника с применением оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Подробности

Инцидент произошел 10 июля в Подляском воеводстве, граничащем с беларусью. По данным польских правоохранителей, трое нелегальных мигрантов из Афганистана пытались пересечь пограничную реку и попасть на территорию Польши.

Один из мигрантов якобы был агрессивно настроен и напал на одного из пограничников. В ответ прозвучал выстрел из гладкоствольного оружия резиновыми пулями.

При этом двое мигрантов повернули назад и вернулись на белорусскую территорию. Данный инцидент расследуют правоохранительные органы.

Напомним

Недавно Польша поднимала в небо военную авиацию на фоне массированных российских атак по Украине. Также были задействованы все доступные средства, включая истребители и наземные системы ПВО, для обеспечения безопасности приграничных территорий.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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