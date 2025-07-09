Польща підіймала у небо авіацію на тлі атаки рф по Україні

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення
04:00 • 19965 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення
8 липня, 17:10 • 56450 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 80514 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 107305 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 133442 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 12:25 • 77634 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
8 липня, 11:24 • 60222 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 61086 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 56880 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 46644 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
52%
743мм
Популярнi новини
Україну охопила масштабна повітряна тривога: зафіксовано зліт МіГ-31К8 липня, 20:09 • 18558 перегляди
У Київській області працює ППО, зафіксовані ворожі безпілотники - ОВА 8 липня, 20:41 • 14654 перегляди
Повітряні сили попередили про велику кількість дронів рф8 липня, 21:30 • 23805 перегляди
В Україні вдруге за ніч масштабна тривога через зліт МіГ-31К00:13 • 15918 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі03:42 • 31981 перегляди
Публікації
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення04:00 • 19871 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 107200 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 94832 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 133351 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 225201 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 171831 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 358374 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 193421 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 306797 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 326025 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Польща підіймала у небо авіацію на тлі атаки рф по Україні

Київ • УНН

 • 742 перегляди

Польща привела у повну бойову готовність сили протиповітряної оборони та авіацію у відповідь на масовані удари РФ по Україні. Задіяно всі доступні засоби, включаючи винищувачі та наземні системи ППО, для забезпечення безпеки прикордонних територій.

Польща підіймала у небо авіацію на тлі атаки рф по Україні

Польща привела у повну бойову готовність свої сили протиповітряної оборони та авіацію у зв’язку з масованими ударами росії по об’єктах на території України. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соціальній мережі Х (Twitter).

У зв’язку з атакою російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, розпочато операції польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі

- йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційною інформацією, були задіяні всі доступні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командувача ЗС Польщі.

Зазначається, що піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої готовності.

Відомство повідомило, що вжиті заходи мають на меті забезпечити безпеку територій, які межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі продовжує моніторинг ситуації, а підпорядковані сили залишаються готовими до негайного реагування.

Нагадаємо

У ніч на 9 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ фіксували зліт двох МіГ-31К.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі. 

Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі09.07.25, 05:42 • 33137 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаНовини Світу
Збройні сили Польщі
МіГ-31
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9