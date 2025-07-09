Польща підіймала у небо авіацію на тлі атаки рф по Україні

Польща привела у повну бойову готовність свої сили протиповітряної оборони та авіацію у зв’язку з масованими ударами росії по об’єктах на території України. Про це інформує УНН з посиланням на Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соціальній мережі Х (Twitter).

У зв’язку з атакою російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, розпочато операції польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі - йдеться у повідомленні.

Згідно з офіційною інформацією, були задіяні всі доступні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командувача ЗС Польщі.

Зазначається, що піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої готовності.

Відомство повідомило, що вжиті заходи мають на меті забезпечити безпеку територій, які межують із зонами підвищеної загрози.

Оперативне командування ЗС Польщі продовжує моніторинг ситуації, а підпорядковані сили залишаються готовими до негайного реагування.

Нагадаємо

У ніч на 9 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ фіксували зліт двох МіГ-31К.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі.

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