Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі

У ніч проти середи, 9 липня росія здійснила наймасованішу атаку з застосуванням безпілотників та ракет на Луцьк та громаду. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджені гаражі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду - повідомив чиновник.

За його словами, зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується.

"На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає", - додав Поліщук.

Нагадаємо

У ніч на 9 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ фіксували зліт двох МіГ-31К.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі.

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