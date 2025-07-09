Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
Київ • УНН
У ніч на 9 липня Луцьк та громада зазнали наймасованішої атаки БПЛА та ракет. Зафіксовано пожежі та пошкодження гаражів, інформації про загиблих немає.
У ніч проти середи, 9 липня росія здійснила наймасованішу атаку з застосуванням безпілотників та ракет на Луцьк та громаду. Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, пошкоджені гаражі. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Луцького міського голови Ігоря Поліщука.
Сьогодні була найбільш масована ворожа атака з застосуванням БПЛА та ракет на наше місто та громаду
За його словами, зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується.
"На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає", - додав Поліщук.
Нагадаємо
У ніч на 9 липня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Повітряні Сили ЗСУ фіксували зліт двох МіГ-31К.
Крім того, Повітряні сили ЗСУ попереджали про велику кількість ворожих ударних безпілотників у повітряному просторі.
рф збільшила кількість випущених по Україні ракет та дронів в 1,6 раза - Сирський08.07.25, 14:05 • 1028 переглядiв