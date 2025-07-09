Польша поднимала в небо авиацию на фоне атаки РФ по Украине

Польша привела в полную боевую готовность свои силы противовоздушной обороны и авиацию в связи с массированными ударами России по объектам на территории Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в социальной сети Х (Twitter).

В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам на территории Украины, начаты операции польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, были задействованы все доступные силы и средства, находящиеся в распоряжении Оперативного командующего ВС Польши.

Отмечается, что подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние наивысшей готовности.

Ведомство сообщило, что принятые меры имеют целью обеспечить безопасность территорий, граничащих с зонами повышенной угрозы.

Оперативное командование ВС Польши продолжает мониторинг ситуации, а подчиненные силы остаются готовыми к немедленному реагированию.

Напомним

В ночь на 9 июля по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Воздушные Силы ВСУ фиксировали взлет двух МиГ-31К.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ предупреждали о большом количестве вражеских ударных беспилотников в воздушном пространстве.

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