Польський завод "Barlinek" атаковано дронами рф у Вінниці: глава МЗС Польщі відреагував

Дрони зс рф атакували завод компанії Barlinek Group у Вінниці. Повідомляється про постраждалих: двоє з них з важкими опіками. Інцидент прокоментував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає УНН.

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Чергова атака російських ударних безпілотників по території України призвела до пошкоджень на підприємстві. Постраждав завод польської компанії Barlinek.

Ситуацію прокоментувавв глава МЗС Польщі Радослав Сікорський:

Російські безпілотники завдали удару по заводу Barlinek Group у Вінниці. Керівник заводу сказав мені нещодавно, що це було навмисно, з трьох напрямків. Є поранені, в тому числі двоє сильно обгоріли. Працюють українські служби, в тому числі наше консульство. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів. - заявив керівник МЗС Польщі на своїй сторінці у мережі Х.

Нагадаємо

УНН передавав, що у Вінницькій області внаслідок ворожої атаки постраждали 8 осіб, серед них працівники підприємств та перехожі.

Пошкоджено два промислові підприємства, 18 приватних домогосподарств та автомобіль.