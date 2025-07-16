Серед постраждалих від атаки рф на Вінниччину є працівники підприємств: нові кадри наслідків
Київ • УНН
У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки постраждали 8 осіб, серед них працівники підприємств та перехожі. Пошкоджено два промислові підприємства, 18 приватних домогосподарств та автомобіль.
У Вінницькій області серед 8 постраждалих від ворожої атаки є працівники підприємств та люди, які опинились поруч із місцем ураження, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
Станом на 10.00 внаслідок обстрілу травмовано 8 людей, з яких 6 жінок і 2 чоловіків. Це - працівники підприємств та громадяни, які опинились поруч із місцем ураження
Як вказано, відомо про пошкодження двох промислових підприємств, пожежу на яких ліквідовували рятувальники, 18 приватних домогосподарств та цивільного автомобіля.
У ДСНС вказали, що рятувальники ліквідували пожежу на другому цивільному підприємстві на Вінниччині, в яке влучили ворожі ударні дрони.
Про ліквідацію першої пожежі повідомлялося раніше.
Уже 8 постраждалих від масованої атаки рф дронами на Вінниччину: показали наслідки16.07.25, 08:59 • 2756 переглядiв