Серед постраждалих від атаки рф на Вінниччину є працівники підприємств: нові кадри наслідків

У Вінницькій області серед 8 постраждалих від ворожої атаки є працівники підприємств та люди, які опинились поруч із місцем ураження, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Станом на 10.00 внаслідок обстрілу травмовано 8 людей, з яких 6 жінок і 2 чоловіків. Це - працівники підприємств та громадяни, які опинились поруч із місцем ураження - повідомили у поліції.

Як вказано, відомо про пошкодження двох промислових підприємств, пожежу на яких ліквідовували рятувальники, 18 приватних домогосподарств та цивільного автомобіля.

У ДСНС вказали, що рятувальники ліквідували пожежу на другому цивільному підприємстві на Вінниччині, в яке влучили ворожі ударні дрони.

Про ліквідацію першої пожежі повідомлялося раніше.

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