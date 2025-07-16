Среди пострадавших от атаки рф на Винницкую область есть работники предприятий: новые кадры последствий
Киев • УНН
В Винницкой области в результате вражеской атаки пострадали 8 человек, среди них работники предприятий и прохожие. Повреждены два промышленных предприятия, 18 частных домохозяйств и автомобиль.
В Винницкой области среди 8 пострадавших от вражеской атаки есть работники предприятий и люди, оказавшиеся рядом с местом поражения, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
По состоянию на 10.00 в результате обстрела травмированы 8 человек, из которых 6 женщин и 2 мужчин. Это - работники предприятий и граждане, оказавшиеся рядом с местом поражения
Как указано, известно о повреждении двух промышленных предприятий, пожар на которых ликвидировали спасатели, 18 частных домохозяйств и гражданского автомобиля.
В ГСЧС указали, что спасатели ликвидировали пожар на втором гражданском предприятии в Винницкой области, в которое попали вражеские ударные дроны.
О ликвидации первого пожара сообщалось ранее.
Уже 8 пострадавших от массированной атаки рф дронами на Винницкую область: показали последствия16.07.25, 08:59 • 2718 просмотров